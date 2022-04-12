38-летняя Ким Клейстерс в третий раз объявила о завершении карьеры

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс в третий раз объявила о завершении карьеры. Ранее 38-летняя Клейстерс дважды делала подобное заявление, но впоследствии возвращалась на турниры.

«Привет, ребята. Хочу поделиться с вами новостью: я решила больше не играть в официальных турнирах. Мне не терпится увидеть, какие новые приключения встретятся мне на пути. Спасибо всем, кто поддерживал меня в течение последних двух лет!» — написала Клейстерс в своих соцсетях.

В 2005, 2009 и 2010 годах Клейстерс выиграла Открытый чемпионат США, а в 2011-м — Открытый чемпионат Австралии. Высшее достижение бельгийки на «Ролан Гаррос» — выход в финал (2001 и 2003), а на Уимблдоне — выход в полуфинал (2003, 2006).

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