Шамиль Тарпищев связал неудачи Аслана Карацева со сменой тренера

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев предположил, что именно является причиной неудачных выступлений Аслана Карацева в туре.
В первом круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) Карацев проиграл 18-летнему представителю Дании Хольгеру Витусу Нёсков Руне (Q) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6. Это восьмое поражение россиянина в 10 последних матчах.
«Я сожалею, что Карацев разошёлся с Яцыком — это немаловажный факт. У них был отличный контакт, Яцык имел рычаги, чтобы непредвзято управлять тактическими данными и тренировочным процессом. Не любой тренер подходит теннисисту, потому что у каждого тренера свой стиль работы. В данном случае то, что произошло, — это потеря для Аслана», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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