Рууд в 2-х сетах уступил Димитрову и завершил свои выступления на «Мастерсе» в Монте-Карло
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд завершил свои выступления на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
В матче третьего круга четвёртый номер посева Рууд уступил 29-й ракетке мира, болгарину Григору Димитрову со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Рууд 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Димитрова — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 8.
За выход в полуфинал Димитров сразится с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).
Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.
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