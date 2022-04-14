Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рууд в 2-х сетах уступил Димитрову и завершил свои выступления на «Мастерсе» в Монте-Карло

Рууд в 2-х сетах уступил Димитрову и завершил свои выступления на «Мастерсе» в Монте-Карло
Комментарии

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд завершил свои выступления на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга четвёртый номер посева Рууд уступил 29-й ракетке мира, болгарину Григору Димитрову со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Рууд 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Димитрова — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 8.

За выход в полуфинал Димитров сразится с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 3-й круг
14 апреля 2022, четверг. 12:10 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Григор Димитров
29
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022