Рууд в 2-х сетах уступил Димитрову и завершил свои выступления на «Мастерсе» в Монте-Карло

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд завершил свои выступления на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга четвёртый номер посева Рууд уступил 29-й ракетке мира, болгарину Григору Димитрову со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Рууд 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Димитрова — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 8.

За выход в полуфинал Димитров сразится с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.