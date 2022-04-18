Марина Мельникова обыграла Донну Векич и вышла в основную сетку турнира в Стамбуле
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33-летняя российская теннисистка Марина Мельникова пробилась в основную сетку грунтового турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция).
В финале квалификации Мельникова (12) обыграла пятую сеяную, представительницу Хорватии Донну Векич (бывшая 19-я ракетка мира) со счётом 6:0, 7:6 (7:5). Матч продлился 1 час 37 минут. Мельникова ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Векич — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 использованных брейк-пойнта из 5.
Отметим, что сегодняшние матчи основной сетки турнира были перенесены на следующий день из-за дождя.
Призовой фонд турнира в Стамбуле составил $ 239 477. Его действующей чемпионкой является румынка Сорана Кырстя.
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