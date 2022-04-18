Бывшая пятая ракетка мира Томми Робредо провёл последний матч в карьере

Бывшая пятая ракетка мира испанский теннисист Томми Робредо провёл последний матч в карьере.

Робредо, получивший уайлд-кард от организаторов турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), проиграл соотечественнику Бернабе Сапата-Миральесу со счётом 6:1, 6:1. Матч продлился 1 час 3 минуты.

39-летний Робредо завершает карьеру на 362-й позиции в рейтинге ATP. Томми – победитель 12 турниров на уровне ATP, в том числе он выигрывал соревнования в Барселоне в 2004 году. В последний раз Робредо брал титул в 2013 году. Также в составе сборной Испании Робредо выиграл три Кубка Дэвиса. Испанец семь раз доходил до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. За карьеру он одержал в туре 533 победы.