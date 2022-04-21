Определился соперник Карена Хачанова по 1/4 финала турнира в Белграде

В среду, 20 апреля, в Белграде (Сербия) на стадионе «Теннисный центр Новак» состоялся матч 2-го круга одноимённого теннисного турнира серии ATP 250, в котором сошлись 27-летний бразилец Тьяго Монтейро (110-й номер рейтинга) и 30-летний представитель Сербии Филип Краинович (45-й номер рейтинга).

Победу в двух сетах одержал представитель Бразилии – 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.

На счету Монтейро четыре эйса, две двойные ошибки и 4 из 9 (44%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – три подачи навылет, одна двойная ошибка и 5 из 9 (56%) удачных брейк-пойнтов.

Таким образом, соперником 25-летнего российского теннисиста Карена Хачанова (26-й номер рейтинга) станет именно бразилец Тьяго Монтейро. Встреча пройдёт в четверг, 21 апреля.