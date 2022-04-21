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Определился соперник Карена Хачанова по 1/4 финала турнира в Белграде

Определился соперник Карена Хачанова по 1/4 финала турнира в Белграде
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В среду, 20 апреля, в Белграде (Сербия) на стадионе «Теннисный центр Новак» состоялся матч 2-го круга одноимённого теннисного турнира серии ATP 250, в котором сошлись 27-летний бразилец Тьяго Монтейро (110-й номер рейтинга) и 30-летний представитель Сербии Филип Краинович (45-й номер рейтинга).

Победу в двух сетах одержал представитель Бразилии – 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.

На счету Монтейро четыре эйса, две двойные ошибки и 4 из 9 (44%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – три подачи навылет, одна двойная ошибка и 5 из 9 (56%) удачных брейк-пойнтов.

Таким образом, соперником 25-летнего российского теннисиста Карена Хачанова (26-й номер рейтинга) станет именно бразилец Тьяго Монтейро. Встреча пройдёт в четверг, 21 апреля.

Сетка турнира ATP 250 в Белграде.
Белград. 2-й круг
20 апреля 2022, среда. 21:50 МСК
Тьяго Монтейро
110
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Филип Краинович
45
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
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Новости. Теннис
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