Определился соперник Карена Хачанова по 1/4 финала турнира в Белграде

В среду, 20 апреля, в Белграде (Сербия) на стадионе «Теннисный центр Новак» состоялся матч 2-го круга одноимённого теннисного турнира серии ATP 250, в котором сошлись 27-летний бразилец Тьяго Монтейро (110-й номер рейтинга) и 30-летний представитель Сербии Филип Краинович (45-й номер рейтинга).
Победу в двух сетах одержал представитель Бразилии – 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.
На счету Монтейро четыре эйса, две двойные ошибки и 4 из 9 (44%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – три подачи навылет, одна двойная ошибка и 5 из 9 (56%) удачных брейк-пойнтов.
Таким образом, соперником 25-летнего российского теннисиста Карена Хачанова (26-й номер рейтинга) станет именно бразилец Тьяго Монтейро. Встреча пройдёт в четверг, 21 апреля.
- 21 апреля 2022
-
03:44
-
00:57
-
00:43
-
00:20
- 20 апреля 2022
-
23:09
-
21:33
-
21:29
-
21:19
-
20:53
-
20:30
-
20:16
-
20:06
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
18:57
-
18:48
-
18:37
-
18:28
-
18:18
-
18:12
-
18:06
-
17:37
-
17:27
-
17:22
-
17:22
-
16:22
-
16:15
-
15:49
-
15:31
-
14:51
-
14:13
-
14:04
-
14:02
-
13:44