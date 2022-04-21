«Ты предлагаешь мне отказаться?» Маррей ответил на слова Вердаско по поводу уайлд-кардов

Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей отреагировал на совместное заявление испанских теннисистов, в числе которых есть Фернандо Вердаско, по поводу несправедливой выдачи уайлд-кардов на грунтовый «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Буду более, чем счастлив играть в квалификациях. Скорее всего, я приму участие в квалификациях на турнире в Риме. Если организаторы соревнований приглашают меня приехать и сыграть в основной сетке, ты предлагаешь мне отказаться от такого предложения и сыграть отборочные матчи?» — написал Маррей у себя в «твиттере».

Напомним, уайлд-кард на «Мастерс» в Мадриде получил лишь один испанский теннисист — Карлос Химено Валеро. Испанки не получили подобных приглашений в основную сетку. «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 1 по 8 мая.

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