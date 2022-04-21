«Ты предлагаешь мне отказаться?» Маррей ответил на слова Вердаско по поводу уайлд-кардов

Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей отреагировал на совместное заявление испанских теннисистов, в числе которых есть Фернандо Вердаско, по поводу несправедливой выдачи уайлд-кардов на грунтовый «Мастерс» в Мадриде (Испания).
«Буду более, чем счастлив играть в квалификациях. Скорее всего, я приму участие в квалификациях на турнире в Риме. Если организаторы соревнований приглашают меня приехать и сыграть в основной сетке, ты предлагаешь мне отказаться от такого предложения и сыграть отборочные матчи?» — написал Маррей у себя в «твиттере».
Напомним, уайлд-кард на «Мастерс» в Мадриде получил лишь один испанский теннисист — Карлос Химено Валеро. Испанки не получили подобных приглашений в основную сетку. «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 1 по 8 мая.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
- 21 апреля 2022
-
12:40
-
12:23
-
12:10
-
11:53
-
11:16
-
10:58
-
10:08
-
10:00
-
09:54
-
09:41
-
08:45
-
07:43
-
03:44
-
00:57
-
00:43
-
00:20
- 20 апреля 2022
-
23:09
-
21:33
-
21:29
-
21:19
-
20:53
-
20:30
-
20:16
-
20:06
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
18:57
-
18:48
-
18:37
-
18:28
-
18:18
-
18:12
-
18:06
-
17:37