Испанские теннисисты раскритиковали организаторов «Мастерса» в Мадриде за уайлд-карды

Экс седьмая ракетка мира, испанский теннисист Фернандо Вердаско, а также Пабло Андухар и Паула Бадоса выпустили совместное заявление, в котором выразили негодование по поводу распределения уайлд-кардов на «Мастерс» в Мадриде (Испания). В женской и мужской сетке лишь один уайлд-кард был выдан испанскому теннисисту.

У мужчин приглашения в основную сетку получили британцы Энди Маррей и Джек Дрэйпер, француз Люка Пуй, испанец Карлос Химено Валеро. У женщин — японка Наоми Осака, чешка Линда Фрухвиртова, украинка Марта Костюк, Моника Пуиг из Пуэрто-Рико и китаянка Чжэн Циньвэнь.

«Учитывая сегодняшнее объявление турнира в Мадриде относительно уайлд-кардов, которые они собираются выдать на соревнования в этом году, многие испанские игроки не могут не высказать своё мнение по этому поводу.

Мы находим удивительным и в то же время разочаровывающим, что крупнейшее теннисное событие в Испании демонстрирует такую маленькую (или вообще нулевую) поддержку испанским теннисистам.

Мы не понимаем, каковы были разумные критерии для уайлд-кардов. Мы понимаем, что некоторые из организаторов турнира дают их по своему усмотрению. Во многих из них коммерческие интересы преобладают над национальным спортом и полностью выходят из стратегии, которой организаторы следовали в предыдущие годы. У нас есть много теннисистов, которые планировали принять участие, но были проигнорированы в их просьбах получить уайлд-кард.

Если мы посмотрим на любой другой турнир той же категории, то поддержка, которая будет оказана домашним теннисистам, будет неизмеримо больше. Например, турнир в Риме на следующей неделе уже выдал свои первые пять уайлд-кардов. Все они выданы итальянским теннисистам.

Мы полностью уверены, что основные спонсоры турнира, в том числе мэрия Мадрида, хотят поддержать испанский теннис и инвестировать в предстоящий турнир с намерением помочь нашему спорту. Надеемся, что они разделяют наше разочарование и предпримут меры.

Мы чувствовали, что сейчас очень важно сообщить, насколько мы опечалены. Ведь мы не можем играть на турнирах в нашей стране. Большое спасибо всем тем, кто спросил об этом у нас и показал свою поддержку с того момента, как вы увидели эту новость», — написал Вердаско у себя в «твиттере».

Отметим, что это заявление выкладывают у себя на личных страницах в социальных сетях многие испанские теннисисты.

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