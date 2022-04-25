Новак Джокович назвал причину разрыва со своим многолетним тренером Марианом Вайдой
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, почему расстался с тренером Марианом Вайдой, под руководством которого занимался на протяжении 15 лет. В марте Джокович объявил о прекращении сотрудничества с Вайдой.
По словам Новака, причина заключается в том, что Мариан просто устал.
«Мариан много путешествовал, когда был игроком. Потом он тренировал Доминика Хрбаты и некоторых других игроков. Затем он провёл 15 лет со мной… Он просто устал от всех этих переездов. Это и есть причина», — приводит слова Новака Джоковича издание Tennis World USA.
Вчера, 24 апреля, Джокович проиграл россиянину Андрею Рублёву в финале турнира в Белграде.
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