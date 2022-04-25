Новак Джокович назвал причину разрыва со своим многолетним тренером Марианом Вайдой

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, почему расстался с тренером Марианом Вайдой, под руководством которого занимался на протяжении 15 лет. В марте Джокович объявил о прекращении сотрудничества с Вайдой.

По словам Новака, причина заключается в том, что Мариан просто устал.

«Мариан много путешествовал, когда был игроком. Потом он тренировал Доминика Хрбаты и некоторых других игроков. Затем он провёл 15 лет со мной… Он просто устал от всех этих переездов. Это и есть причина», — приводит слова Новака Джоковича издание Tennis World USA.

Вчера, 24 апреля, Джокович проиграл россиянину Андрею Рублёву в финале турнира в Белграде.

Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас: