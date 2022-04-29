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Мугуруса обыграла Томлянович на турнире в Мадриде. Это первый матч испанки с 12 марта

Мугуруса обыграла Томлянович на турнире в Мадриде. Это первый матч испанки с 12 марта
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Экс первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде. Матч завершился со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

На счету Мугурусы пять подач навылет и четыре двойные ошибки. Испанка использовала пять брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 56%). Томлянович выполнила два эйса и четыре раза ошиблась на подаче. Она реализовала два брейк-пойнта из девяти (22%).

Во втором круге турнира в Мадриде Мугуруса сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Ангелина Калинина (Украина).

Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Мадрид (ж). 1-й круг
29 апреля 2022, пятница. 16:35 МСК
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Гарбинье Мугуруса
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Комментарии
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