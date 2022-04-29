Мугуруса обыграла Томлянович на турнире в Мадриде. Это первый матч испанки с 12 марта

Экс первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде. Матч завершился со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.
На счету Мугурусы пять подач навылет и четыре двойные ошибки. Испанка использовала пять брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 56%). Томлянович выполнила два эйса и четыре раза ошиблась на подаче. Она реализовала два брейк-пойнта из девяти (22%).
Во втором круге турнира в Мадриде Мугуруса сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Ангелина Калинина (Украина).
Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.
- 29 апреля 2022
-
18:37
-
18:13
-
17:58
-
16:19
-
14:23
-
14:10
-
13:40
-
13:17
-
12:57
-
12:46
-
11:13
-
10:44
-
10:04
-
09:15
-
09:03
- 28 апреля 2022
-
19:52
-
19:27
-
19:12
-
18:43
-
18:29
-
16:39
-
16:37
-
16:29
-
16:22
-
15:36
-
15:08
-
14:59
-
14:22
-
13:57
-
13:02
-
10:29
-
09:43
-
08:48
-
08:27
-
08:20