Хачанов неожиданно уступил в двух сетах 156-й ракетке мира в 1-м круге турнира в Мадриде
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В Мадриде (Испания) на стадионе «Каха Махика» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира серии Masters, в котором сошлись 28-летний представитель Франции Люка Пуй (156-й номер рейтинга) и 25-летний российский теннисист Карен Хачанов (26-й номер рейтинга).
Встреча завершилась сенсационной победой француза в двух сетах – 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.
На счету Хачанова пять подач навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи попыток. У его оппонента – один эйс, одна двойная ошибка и 2 из 8 (25%) удачных брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира в Мадриде Пуй встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом (5-й номер рейтинга).
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