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Карен Хачанов с Новаком Джоковичем в 1/2 финала Белграда: у россиянина уже есть в активе победа над сербом, подробности

Хачанов на пути Джоковича в Белграде! Россиянин знает, как побеждать именитого серба
Даниил Сальников
Хачанов с Джоковичем в 1/2 финала Белграда
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Поможет ли Карен товарищу по сборной Даниилу Медведеву 9 мая снова занять 1-ю строчку мирового рейтинга?

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович на родном турнире ATP-250 в Белграде добрался уже до полуфинала. На пути серба к финалу оказался россиянин Карен Хачанов. И наш теннисист знает, как побеждать первую ракетку мира!

На турнире в Белграде на этой неделе высадился целый десант российских теннисистов. В топ-4 посева, освобождающего от матчей первого круга, попали сразу три наших игрока – Андрей Рублёв (2), Аслан Карацев (4) и Карен Хачанов (3). Ещё один россиянин, Роман Сафиуллин, пробился в основу через квалификацию. Он успешно обыграл шведа Имера, а вот с поединка 2-го круга против Хачанова снялся. Тем не менее Роману удалось на этом турнире набрать 32 очка, и в понедельник он может подняться примерно на 7 позиций – в район своего рекордного 143-го места в рейтинге.

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Прошлогодний финалист Белграда Аслан Карацев, несмотря на перенесённое заболевание коронавирусом, в начале этого сезона выступал неплохо – завоевал свой 3-й в карьере титул в Сиднее и дошёл до 3-го круга на Australian Open. Однако после этого россиянина в основном преследует череда неудач. За 7 последующих турниров Аслан лишь дважды успешно преодолел стартовый матч, а в остальных случаях проигрывал сразу. Зачехлил ракетку он уже и на прошлой неделе после первого поединка на «Мастерсе» в Монте-Карло. В Сербии Карацеву нужно было подтверждать 150 очков за финал прошлого года. Однако в поединке с немцем Оскаром Отте россиянин не удержал преимущество в сет и проиграл – 7:6, 1:6, 3:6.

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» прокомментировал последние неудачи Карацева: «Карацев в прошлом году был в финале, сейчас не получается уже в первом матче. Что с ним происходит? А что с ним было все 10 лет, когда он был на 200-300-х местах? Он должен доказывать, что играет стабильно. Получается, что в Сиднее он выиграл турнир, начал сезон мощно. Сейчас пошли какие-то провалы, играет нестабильно. Я не знаю, почему так». Добавим, что после поражения в Белграде Аслан покинет топ-30 и упадёт в район 33-го места рейтинга.

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Были проблемы в стартовом матче и у Рублёва. В противостоянии с квалифаером из Чехии Иржи Легечкой 2-му номеру посева пришлось ликвидировать отставание в один сет. Андрей успешно с задачей справился – 4:6, 7:6, 6:2, после чего дал свои объяснения: «Побеждать нелегко, ведь все играют на хорошем уровне. Вы видели, что я сегодня был действительно близок к поражению. Это нелегко, ведь ребята становятся всё сильнее, они прогрессируют, играют всё лучше и лучше. Надеюсь, что в четвертьфинале я смогу показать лучшую версию своего тенниса. Посмотрим, как всё сложится».

Белград. 2-й круг
21 апреля 2022, четверг. 14:00 МСК
Иржи Легечка
93
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 2
4 		7 7 6
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Главной же звездой турнира, естественно, стал 1-й номер мировой классификации Новак Джокович. Это всего 3-е в сезоне соревнование для серба. В Дубае он дошёл до 1/4 финала, а в Монте-Карло проиграл в первом же матче. В Белграде, перед домашней публикой, Новаку обязательно нужно было реабилитироваться. В первых двух поединках ему в соперники достались соотечественники. И обе встречи получились очень тяжёлыми, трёхсетовыми. Сначала Джокович совершил камбэк в матче с Ласло Джере – 2:6, 7:6, 7:6, а затем снова пришлось отыгрываться после потери сета в поединке с Миомиром Кецмановичем – 4:6, 6:3, 6:3. Любопытно, что за всю историю Новак провёл в туре с сербами 31 матч и проиграл лишь в четырёх при 27 победах.

ATP-250. Белград – 2022. Сетка

Отметим, что, несмотря на выход в полуфинал Белграда, нынешнюю форму лидера мирового рейтинга оптимальной пока не назовёшь. В четырёх последних встречах этого сезона Джокович неизменно проигрывал стартовую партию. «Играя официальный матч перед домашней публикой, ты чувствуешь огромную поддержку, и я очень за это благодарен. Но также всё это непросто. Даже имея многолетний опыт и много раз играя дома, ты всё равно переживаешь. Я доволен, как мне удалось выстоять физически и пережить такой триллер в стартовом матче, продолжавшемся почти три с половиной часа. Это изменения в лучшую сторону по сравнению с «Мастерсом» в Монте-Карло, где я просто физически не выдержал третий сет. На этот раз было по-другому. Если и есть улучшения в моей игре, то это одно из них», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Julian Finney/Getty Images

Важно отметить, что, кроме игровой практики и желания показать себя с лучшей стороны перед родными зрителями, у Джоковича на этом турнире есть ещё одна важная цель – ему необходимо набрать в Белграде как можно больше очков, а лучше всего завоевать титул и получить 250 баллов. В таком случае он обезопасит своё первое место в рейтинге, на которое претендует также и Даниил Медведев. 9 мая у Джоковича сгорят 500 очков за Мадрид-2019, и идущий сейчас на 2-м месте Медведев может опередить серба. Этих 250 очков в Белграде Новаку хватит, чтобы удержать лидерство подольше. Если же серб проиграет в родном городе, то недостающие баллы придётся добирать на «Мастерсе» в Мадриде-2022.

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Соперником Джоковича по 1/2 финала стал россиянин Карен Хачанов. У него на турнире получился необычный путь – первый круг он пропустил как высоко сеянный, а второй – поскольку его соперник Сафиуллин отказался от борьбы. В итоге первым матчем Хачанова в Белграде-2022 стал четвертьфинал с бразильским квалифаером Тьяго Монтейро. Любопытно, что соперники уже встречались однажды – на Уимблдоне-2017, и тогда Карену пришлось отыгрываться со счёта 0:1 по сетам. Что он в итоге успешно и сделал, победив 3:6, 7:6, 7:6, 7:5. Вот и сейчас поединок Хачанова с Монтейро получился непростым. Теннисисты хорошо держали свои подачи, и только в конце первого сета Карен добился брейка – 7:5 за 55 минут. Вторая партия шла по сценарию первой. Хачанов долго пытался найти брешь в обороне противника, у него были брейк-пойнты, но удалось реализовать эти шансы только в 9-м гейме, после чего россиянин успешно подал на матч – 7:5, 6:4 за 1 час 41 минуту.

Белград. 1/4 финала
21 апреля 2022, четверг. 19:50 МСК
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Тьяго Монтейро
110
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро

Таким образом, в первом полуфинале Белграда встретятся Новак Джокович и Карен Хачанов. У россиянина уже есть в активе победа над именитым сербом – в финале «Мастерса» в Париже-2018. Однако остальные 5 поединков остались за Джоковичем. Посмотрим, поможет ли Карен товарищу по сборной Даниилу Медведеву 9 мая снова занять 1-ю строчку мирового рейтинга. Также в пятницу будем следить за Рублёвым, который сыграет с японцем Таро Дэниэлом за выход в другой полуфинал.

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