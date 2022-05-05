Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, где встретится с Димитровым
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В стартовом для себя матче Циципас (4) обыграл представителя Франции Люку Пуя (WC) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 9 минут. Циципас 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету француза — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В следующем раунде Циципас сразится с Григором Димитровым из Болгарии, который ранее крупно обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:0, 6:3.
Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.
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