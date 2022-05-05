Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, где встретится с Димитровым

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Циципас (4) обыграл представителя Франции Люку Пуя (WC) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 9 минут. Циципас 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету француза — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В следующем раунде Циципас сразится с Григором Димитровым из Болгарии, который ранее крупно обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:0, 6:3.

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.