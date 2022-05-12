Диана Шнайдер: еду за очередным титулом «РГ-2022»
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18-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась планами на предстоящий Ролан Гаррос
«Еду за одиночным титулом «РГ»-2022. Пока ставлю себе такую задачу. Буду играть через неделю в Милане категорию «А» по юниорам», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
Диана является 326-й ракеткой мира и пятой по юниорам. В 2021-м юниорка уже брала парный Уимблдон с белоруской Кристиной Дмитрук, а в феврале 2022-го, за день до эпичного финала Даниила Медведева и Рафаэля Надаля на арене Рода Лэйвера, оформила титул Australian Open в дуэте с американкой Клерви Нгуну.
Турнир пройдёт на стадионе «Ролан Гаррос» в Париже, Франция, с 22 мая по 5 июня 2022 года и будет включать в себя одиночные, парные и смешанные игры.
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