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Свёнтек вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Андрееску в двух сетах

Свёнтек вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Андрееску в двух сетах
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Полька обыграла чемпионку US Open-2019, канадскую теннисистку Бьянку Андрееску в двух сетах со счётом 7:5 (7:2), 6:0. Встреча продлилась 1 час 40 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала все шесть брейк-пойнтов из шести. На счету Андрееску один эйс, ни одной ошибки на подаче и три использованных брейк-пойнта из пяти.

В полуфинальной встрече турнира в Риме Ига Свёнтек сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая ранее сегодня, 13 мая, оказалась сильнее американки Аманды Анисимовой (4:6, 6:3, 6:2).

Отметим, что победа над Андрееску стала для польской теннисистки 26-й подряд. Также Свёнтек вышла в пятый полуфинал турнира WTA подряд.

Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Ига пропускала предыдущий турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы.

Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2022, пятница. 15:45 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		0  
         
Бьянка Андрееску
90
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
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