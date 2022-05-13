Свёнтек вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Андрееску в двух сетах

Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Полька обыграла чемпионку US Open-2019, канадскую теннисистку Бьянку Андрееску в двух сетах со счётом 7:5 (7:2), 6:0. Встреча продлилась 1 час 40 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала все шесть брейк-пойнтов из шести. На счету Андрееску один эйс, ни одной ошибки на подаче и три использованных брейк-пойнта из пяти.

В полуфинальной встрече турнира в Риме Ига Свёнтек сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая ранее сегодня, 13 мая, оказалась сильнее американки Аманды Анисимовой (4:6, 6:3, 6:2).

Отметим, что победа над Андрееску стала для польской теннисистки 26-й подряд. Также Свёнтек вышла в пятый полуфинал турнира WTA подряд.

Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Ига пропускала предыдущий турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы.