21-летняя россиянка Тихонова в упорной борьбе проиграла в квалификации «Ролан Гаррос»

21-летняя российская теннисистка Анастасия Тихонова не сумела пробиться в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Франции – 2022.
В стартовом для себя матче Тихонова в упорной борьбе проиграла представительнице Парагвая Веронике Сепеде-Ройг со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (7:10). Встреча продлилась 2 часа 51 минуту. Тихонова три раза подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 12. Сепеде один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала семь брейк-пойнтов из девяти.
Отметим, что первой сеяной в квалификации Парижа является другая россиянка Анастасия Потапова, которая ранее успешно преодолела четвертьфинал.
Основные соревнования «Ролан Гаррос» пройдут с 22 мая по 4 июня. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова.
- 17 мая 2022
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