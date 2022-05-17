21-летняя россиянка Тихонова в упорной борьбе проиграла в квалификации «Ролан Гаррос»

21-летняя российская теннисистка Анастасия Тихонова не сумела пробиться в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Франции – 2022.

В стартовом для себя матче Тихонова в упорной борьбе проиграла представительнице Парагвая Веронике Сепеде-Ройг со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (7:10). Встреча продлилась 2 часа 51 минуту. Тихонова три раза подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 12. Сепеде один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала семь брейк-пойнтов из девяти.

Отметим, что первой сеяной в квалификации Парижа является другая россиянка Анастасия Потапова, которая ранее успешно преодолела четвертьфинал.

Основные соревнования «Ролан Гаррос» пройдут с 22 мая по 4 июня. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова.