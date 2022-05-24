Новак Джокович высказался о прерывании матчей из-за дождя на «Ролан Гаррос»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал то, что вчера, 23 мая, многие матчи Открытого чемпионата Франции не были доиграны из-за дождя. Их доиграют сегодня, 24 мая.

«Приятно, когда перед тобой полные трибуны. Мне повезло, что мою игру поставили на центральный корт, так как дождь вызывал задержки. Многие матчи не были доиграны. Крыша есть только на центральном корте, и здорово помогает, когда знаешь, что закончишь матч», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Джокович в трёх сетах победил японца Йосихито Нисиоку (6:3, 6:1, 6:0).

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: