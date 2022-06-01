Ига Свёнтек уверенно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где сразится с Дарьей Касаткиной
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Чемпионка 2020 года, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.
В четвертьфинальном матче Свёнтек (1) обыграла представительницу США Джессику Пегулу (11) со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Свёнтек четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Пегулы — два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
За путёвку в финал Свёнтек поборется с россиянкой Дарьей Касаткиной (20).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
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