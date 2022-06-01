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Ига Свёнтек уверенно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где сразится с Дарьей Касаткиной

Ига Свёнтек уверенно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где сразится с Дарьей Касаткиной
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Чемпионка 2020 года, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.

В четвертьфинальном матче Свёнтек (1) обыграла представительницу США Джессику Пегулу (11) со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Свёнтек четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Пегулы — два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За путёвку в финал Свёнтек поборется с россиянкой Дарьей Касаткиной (20).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
01 июня 2022, среда. 15:40 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Джессика Пегула
11
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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