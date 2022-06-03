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Рафаэль Надаль пробился в 14-й финал «Ролан Гаррос». Зверев снялся с матча из-за травмы

Рафаэль Надаль пробился в 14-й финал «Ролан Гаррос». Зверев снялся с матча из-за травмы
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в финал «Ролан Гаррос» — 2022.

Он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 7:6 (10:8), 6:6 RT. Во втором сете при счёте 6:5 в свою пользу Александр получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч.

Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он не продолжит матч.

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