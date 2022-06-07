Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виталия Дьяченко в двух сетах проиграла Шелби Роджерс на старте турнира в Хертогенбосхе

Виталия Дьяченко в двух сетах проиграла Шелби Роджерс на старте турнира в Хертогенбосхе
Комментарии

113-я ракетка мира, российская теннисистка Виталия Дьяченко не сумела пробиться во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В стартовом для себя матче Дьяченко проиграла американке Шелби Роджерс со счётом 2:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Дьяченко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Роджерс семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Роджерс станет представительница Казахстана Елена Рыбакина (3).

Призовой фонд соревнований составил € 203 024. Действующей чемпионкой является американка Элисон Риске, завоевавшая титул в 2019 году.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
07 июня 2022, вторник. 18:45 МСК
Виталия Дьяченко
113
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Шелби Роджерс
42
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022