Виталия Дьяченко в двух сетах проиграла Шелби Роджерс на старте турнира в Хертогенбосхе
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113-я ракетка мира, российская теннисистка Виталия Дьяченко не сумела пробиться во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
В стартовом для себя матче Дьяченко проиграла американке Шелби Роджерс со счётом 2:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Дьяченко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Роджерс семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Роджерс станет представительница Казахстана Елена Рыбакина (3).
Призовой фонд соревнований составил € 203 024. Действующей чемпионкой является американка Элисон Риске, завоевавшая титул в 2019 году.
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