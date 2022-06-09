Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте, обыграв Басилашвили

Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте, обыграв Басилашвили
Комментарии

Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу в матче второго круга турнира в Штутгарте (Германия). Он обыграл грузинского теннисиста Николоза Басилашвили. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. 78-я ракетка мира Кирьос выполнил 20 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Басилашвили, занимающий 26-е место в рейтинге ATP, подал 17 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира Кирьос встретится с венгром Мартоном Фучовичем. Ранее он обыграл поляка Хуберта Хуркача (7:5, 6:7, 6:3).

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет почти € 700 тыс.

Штутгарт. 2-й круг
09 июня 2022, четверг. 19:50 МСК
Ник Кирьос
78
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		4 3
         
Николоз Басилашвили
26
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022