Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте, обыграв Басилашвили
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Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу в матче второго круга турнира в Штутгарте (Германия). Он обыграл грузинского теннисиста Николоза Басилашвили. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. 78-я ракетка мира Кирьос выполнил 20 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Басилашвили, занимающий 26-е место в рейтинге ATP, подал 17 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта.
В четвертьфинале турнира Кирьос встретится с венгром Мартоном Фучовичем. Ранее он обыграл поляка Хуберта Хуркача (7:5, 6:7, 6:3).
Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет почти € 700 тыс.
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