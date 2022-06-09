Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте, обыграв Басилашвили

Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу в матче второго круга турнира в Штутгарте (Германия). Он обыграл грузинского теннисиста Николоза Басилашвили. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. 78-я ракетка мира Кирьос выполнил 20 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Басилашвили, занимающий 26-е место в рейтинге ATP, подал 17 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта.



В четвертьфинале турнира Кирьос встретится с венгром Мартоном Фучовичем. Ранее он обыграл поляка Хуберта Хуркача (7:5, 6:7, 6:3).

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет почти € 700 тыс.