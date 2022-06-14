Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Галле, в трёх сетах обыграв Аслана Карацева

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В стартовом матче Хачанов (8) обыграл соотечественника Аслана Карацева со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Хачанов семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. На счету Карацева четыре эйса, восемь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Хачанова станет сербский теннисист Ласло Джере.

Призовой фонд соревнований составил € 2 134 520. Действующим чемпионом турнира в Галле является француз Уго Умбер, в финале в 2021 году обыгравший россиянина Андрея Рублёва.