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Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Галле, в трёх сетах обыграв Аслана Карацева

Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Галле, в трёх сетах обыграв Аслана Карацева
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23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В стартовом матче Хачанов (8) обыграл соотечественника Аслана Карацева со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Хачанов семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. На счету Карацева четыре эйса, восемь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Хачанова станет сербский теннисист Ласло Джере.

Призовой фонд соревнований составил € 2 134 520. Действующим чемпионом турнира в Галле является француз Уго Умбер, в финале в 2021 году обыгравший россиянина Андрея Рублёва.

Галле. 1-й круг
14 июня 2022, вторник. 17:15 МСК
Аслан Карацев
38
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 2
6 4 		6 6
         
Карен Хачанов
23
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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