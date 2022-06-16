Чесноков: Медведев вошёл в бешеную форму. Даже не знаю, что может его остановить

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева над белорусом Ильёй Ивашко и выход в четвертьфинал турнира в Галле.

«Медведев вошёл сейчас в бешеную форму, и я даже не знаю, что его может остановить. В следующем круге он может встретиться с Баутистой, и скажу так, что испанец очень неудобный соперник для Даниила, потому что ему он уже проигрывал. Помню, как в прошлом году они играли на «Мастерсе» в Майами, я смотрел тот матч, и Медведев ничего не смог противопоставить Баутисте, хотя шансы у него были, только он не смог их реализовать», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.