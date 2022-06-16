Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле, обыграв Ивашко

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В матче второго круга первая ракетка мира Медведев нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Медведев 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. Ивашко подал два эйса, ни разу не ошибся на подаче и не использовал ни одну из шести возможностей взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Ивашко на турнире в Галле.

Счёт в личном противостоянии Медведева и Ивашко в официальных матчах стал 3-1 в пользу Медведева.

За выход в полуфинал турнира в Галле Медведев сыграет с победителем матча между представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, начавшим соревнования с квалификации, и седьмым сеяным — испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Их встреча состоится сегодня, 16 июня, позднее.