Навратилова — об отстранении россиян от Уимблдона: им что делать? Уезжать из страны?

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова в очередной раз высказалась о решении организаторов Уимблдона не допустить на турнир россиян и белорусов из-за украинских событий. Ранее она уже говорила, что считает такое решение несправедливым.



«Это — ошибка организаторов. Что россияне и белорусы должны делать? Уезжать из страны? Я бы не пожелала такого даже своему злейшему врагу», — цитирует Навратилову NYPost.

ATP и WTA посчитали решение организаторов Уимблдона дискриминационным. Из-за этого организации решили лишить турнир «Большого шлема» рейтинговых очков. Несмотря на это, организаторы соревнований не стали менять своё решение.