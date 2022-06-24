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Факты об Уимблдоне-2022: сыграет ли Джокович с Надалем в финале, расписание, сетки, призовой фонд, где смотреть, звёзды

Ждём финал между Джоковичем и Надалем? 10 причин следить за Уимблдоном-2022
Даниил Сальников
Факты об Уимблдоне-2022
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Кто остановит Игу Свёнтек и возьмёт ли Серена рекордный «Шлем»?

Самый короткий сезон в теннисе, который проходит летом на траве, приблизился к своему пику. На кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета стартует 135-й по счёту Уимблдон.

Без россиян, белорусов и рейтинговых очков

Самый известный в мире теннисный турнир – знаменитый Уимблдон – готов к своему очередному, 135-му по счёту розыгрышу. Пройдёт он при довольно необычных обстоятельствах – без российских и белорусских спортсменов, которым организаторы соревнований по рекомендации властей Великобритании запретили участие в турнире. В ответ профессиональные теннисные организации – ATP и WTA – отказались начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022 всем спортсменам, чтобы пресечь любые попытки разговоров о дискриминации по национальному признаку. В итоге престижный и один из самых богатых в мире турниров превратился в показательное соревнование – с солидными призовыми, но без рейтинговых очков.

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Рекордный призовой фонд

Организаторы соревнований в сложившихся обстоятельствах не стали скупиться на вознаграждения участникам и заявили самый высокий призовой фонд в истории. В 2019 году он составлял £ 38 млн, после пандемии коронавируса в 2021-м опустился до £ 35 млн, но в 2022-м превзошёл все прошлые показатели – £ 40,35 млн. При этом участники первого круга получат по £ 50 тыс., а чемпионы – по £ 2 млн.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Anychance/Getty Images

Богатая история

Выставочным будет турнир или нет – но его чемпион навсегда останется в истории, ведь соревнования имеют давнишние традиции. Это самый старый турнир из всех четырёх «Шлемов» — а первый розыгрыш был проведён в позапрошлом веке – в 1877 году. С учётом перерывов на I, II мировые войны и недавнюю пандемию коронавируса, состязания состоятся в 135-й раз. В отличие от многих других соревнований, на Уимблдоне всегда тщательно следили за соблюдением вековых традиций. Но постепенно от многих из них начинают отказываться. В частности, отменён особый травяной посев на турнир, и теперь он полностью совпадает с рейтингами ATP и WTA, появились крыши над центральным и первым кортом, а в решающей партии при счёте 6:6 введён тай-брейк до 10 очков. С сезона-2022 не будет традиционного выходного дня посреди турнира — Middle Sunday. Но пока теннисисты всё ещё обязаны играть в форме исключительно белого цвета.

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Рекордсмены

В 80-е годы XIX века Уильям Реншоу выиграл семь титулов на Уимблдоне, и долгое время этот рекорд считался неприступным. Однако в конце XX века это достижение повторил Пит Сампрас, а в 2017 году Роджер Федерер завоевал уимблдонский кубок в восьмой раз, став единоличным лидером по этому показателю. У женщин рекордсменкой всех времён является Мартина Навратилова — девять одиночных титулов. По семь побед в Открытую эру добились Штеффи Граф и Серена Уильямс.

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Возвращение Серены и погоня за рекордом

Кстати, Серена Уильямс свой последний матч провела в первом круге Уимблдона-2021 и с тех пор не выступала. И вот в Истбурне американка сыграла одну встречу в парном разряде, объединившись с Онс Жабер. Теперь же на Уимблдоне-2022 Серена не только проведёт первый поединок в одиночном разряде за целый год, но п продолжит свои попытки догнать легендарную австралийку Маргарет Корт, у которой в активе рекордные 24 титула на «Шлемах». У Уильямс этих побед «всего» 23.

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Кто остановит Свёнтек?

Если Серена грезит о рекорде по количеству титулов, то нынешняя первая ракетка мира Ига Свёнтек тоже стремится улучшить свои фантастические показатели. Дело в том, что 16 февраля в рамках второго круга турнира в Дубае польская теннисистка проиграла Елене Остапенко из Латвии и с тех пор выиграла 35 матчей подряд, попутно завоевав титулы на соревнованиях в Дохе, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте, Риме и на «Ролан Гаррос». Следующие ориентиры для Иги – серия из 37 побед Мартины Хингис в 1997 году и Моники Селеш с 36 успешными матчами в 1990-м. Это лучшие результаты за последние 32 года. Свой путь на Уимблдоне-2022 Свёнтек начнёт матчем с хорваткой Яной Фетт, успешно преодолевшей квалификацию.

Серия побед Иги Свёнтек (35):

Доха (5 побед): Голубич, Касаткина, Соболенко, Саккари, Контавейт.
Индиан-Уэллс (6): Калинина, Таусон, Кербер, Кис, Халеп, Саккари.
Майами (6): Голубич, Бренгл, Гауфф, Квитова, Пегула, Осака.
Кубок Билли Джин Кинг (2): Присэкариу, Бузэрнеску.
Штутгарт (4): Лис, Радукану, Самсонова, Соболенко.
Рим (5): Русе, Азаренко, Андрееску, Соболенко, Жабер.
«Ролан Гаррос» (7): Цуренко, Риске, Ковинич, Циньвэнь, Пегула, Касаткина, Гауфф.

Половина «Сезонного шлема» в кармане у Надаля

36-летний Рафаэль Надаль идёт на «Сезонный шлем», то есть на победу на всех четырёх турнирах «Большого шлема» в течение одного сезона. Знаменитый испанец в этом году уже добился половины от нормы – выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос». До полного комплекта ему не хватает Уимблдона и US Open. Напомним, в прошлом году Джокович завоевал три «Шлема» подряд, а вот в финале четвёртого проиграл россиянину Даниилу Медведеву и остановился в шаге от «Сезонного шлема». На данный момент Надаль является рекордсменом по «Шлемам» за карьеру – 22. Ближе к нему находятся Джокович и Федерер, у которых таких побед по 20. Напомним, Федерер пропускает пока все турниры этого года.

Финал Джокович — Надаль?

В этом году турнир пропустят два первых номера мировой классификации – россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев, получивший тяжёлую травму во время «Ролан Гаррос». В их отсутствие Надаль получил 2-й номер посева, а Джокович – 1-й, так что две легенды мирового тенниса до финала точно не встретятся. Но ждать ли финала Джокович – Надаль? Любопытно, что Новак с учётом паузы на пандемию коронавируса выиграл три последних титула подряд на Уимблдоне – в 2018, 2019 и 2021-м. Всего у серба шесть побед в Британии, а у Надаля – две (2008, 2010).

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Расклад мужской сетки

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что в четверть к Джоковичу попал 19-летний Карлос Алькарас (5). Вторую потенциальную пару четвертьфинала в верхней половине сетки составили Каспер Рууд (3) – Хуберт Хуркач (7). В нижней части могут образоваться такие сочетания: прошлогодний финалист Маттео Берреттини (8) – Стефанос Циципас (4), Феликс Оже-Альяссим (6) – Рафаэль Надаль (2). Помимо россиян, белорусов, Зверева и Федерера турнир также пропустят японец Кей Нисикори, Доминик Тим, а также Себастьян Корда и Гаэль Монфис, снявшиеся уже после опубликования сетки. Их заменили лаки-лузеры.

Уимблдон – 2022. Мужчины. Сетка

Расклад женской сетки

Топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Джессика Пегула (8), Паула Бадоса (4) – Каролина Плишкова (6), Даниэль Коллинз (7) – Онс Жабер (3) и Мария Саккари (5) – Анетт Контавейт (2). Отметим, что, помимо россиянок и белорусок, на турнире не сыграют также четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака и украинка Элина Свитолина, объявившая недавно о беременности.

Уимблдон – 2022. Женщины. Сетка

Вот 10 причин, почему надо следить за Уимблдоном-2022. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

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