Синнер — о победе над Алькарасом: я не ожидал этого, потому что играл не так хорошо

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в рамках четвёртого круга Уимблдона-2022.

«Я не ожидал этого, потому что играл не так хорошо. Матч за матчем мне было лучше, а затем я выиграл свой первый матч на травяной площадке здесь, в первом раунде, и теперь я здесь, в четвертьфинале.

Карлос — очень сильный соперник и очень приятный человек, поэтому мне всегда очень приятно играть против него. Я старался изо всех сил — это просто часть игры. Очень рад быть в следующем раунде и надеюсь, что смогу показать хороший теннис», — приводит слова Янника Синнера ATP Tour.

В четвертьфинале Уимблдона 20-летний Синнер сразится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Тим ван Рейтховен (Нидерланды).