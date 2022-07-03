Синнер — о победе над Алькарасом: я не ожидал этого, потому что играл не так хорошо
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в рамках четвёртого круга Уимблдона-2022.
«Я не ожидал этого, потому что играл не так хорошо. Матч за матчем мне было лучше, а затем я выиграл свой первый матч на травяной площадке здесь, в первом раунде, и теперь я здесь, в четвертьфинале.
Карлос — очень сильный соперник и очень приятный человек, поэтому мне всегда очень приятно играть против него. Я старался изо всех сил — это просто часть игры. Очень рад быть в следующем раунде и надеюсь, что смогу показать хороший теннис», — приводит слова Янника Синнера ATP Tour.
В четвертьфинале Уимблдона 20-летний Синнер сразится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Тим ван Рейтховен (Нидерланды).
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