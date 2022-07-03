Янник Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022, обыграв Карлоса Алькараса

13-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022.

В матче четвёртого круга Синнер (10) обыграл седьмого номера рейтинга, испанца Карлоса Алькараса (7) со счётом 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3. Встреча продлилась 3 часа 38 минут. Синнер четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету Алькараса девять эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.

Примечательно, что Синнер и Алькарас друг за другом выиграли Молодёжный итоговый турнир ATP (Next Gen Finals). 20-летний Синнер в 2019-м, 19-летний Алькарас – в 2021-м. В 2020-м соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

За путёвку в полуфинал Уимблдона 20-летний Синнер сразится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Тим ван Рейтховен (Нидерланды, WC).