Новак Джокович остановил дерзкого голландца. Турнирные расклады и сетка Уимблдона

В 4-м круге Уимблдона Новак Джокович сумел остановить дерзкого голландца Тима ван Рейтховена, наделавшего много шума на травяных кортах в последние недели. На турнире в Хертогенбосхе он разгромил в финале первую ракетку мира Даниила Медведева, а на Уимблдоне довёл свою серию побед до восьми матчей.

Итоги 7-го дня. 3 июля, воскресенье

В воскресенье на Уимблдоне стартовал четвёртый круг в одиночном разряде. Именно с 2022 года главный турнир на траве отказался от одной из своих многочисленных традиций – так называемого Middle Sunday, выходного дня посередине соревнований. У мужчин проводили матчи представители верхней половины сетки. Бельгиец Давид Гоффен одержал непростую победу в пяти сетах над американцем Фрэнсисом Тиафо (23-й номер посева), отыгравшись с 1:2 по партиям. Выход в 1/4 финала – это повторение личного рекорда Давида на Уимблдоне (2019) и вообще на «Шлемах» (Australian Open – 2017 и «Ролан Гаррос» — 2016). Противостоять Гоффену будет местный любимец Кэмерон Норри (9), который в трёх сетах справился с ещё одним представителем США – Томми Полом (30). Для Норри четвертьфинал «Шлема» — это лучшее достижение в карьере. До нынешнего Уимблдона он дальше 3-го круга на мэйджорах не доходил.

На центральном корте проводился ожидаемый многими наблюдателями матч двух молодых и перспективных теннисистов, которые в разные годы становились чемпионами Next Gen ATP Finals – Янник Синнер (10) – Карлос Алькарас (5). С самого начала матч пошёл под диктовку Синнера. Он выиграл один сет, потом другой. В третьей партии дело дошло до тай-брейка, в котором Алькарас отыграл два матчбола, а сам с 4-го сетбола перевёл матч в 4-ю партию. Но там Янник снова добился преимущества и уверенно победил.

В вечерней сессии действующему чемпиону Уимблдона Новаку Джоковичу противостоял голландец Тим ван Рейтховен, сенсационно завоевавший три недели назад титул на турнире в Хертогенбосхе. Будучи обладателем уайлд-кард, Тим добрался до финала и там разгромил первую ракетку мира Даниила Медведева. На этом ван Рейтховен не остановился и продлил на Уимблдоне серию побед до восьми матчей, пока ему на пути не встретился Джокович. Оказалось, что серб следил за успехами Тима и перед их матчем заявил следующее: «Я видел два его матча здесь, на Уимблдоне, а также следил за ним в Хертогенбосхе. То, что он делает, впечатляет, я правда был поражён тем, как он обыграл Медведева в финале, как он справился с эмоциями. Я хорошо знаю его тренера Игоря Сейслинга, и всегда интересно сразиться с соперником, с которым ты раньше никогда не сталкивался. Его игра идеально подходит для данного покрытия: у него хорошие движения, отличная подача, он может исполнять удары в глубину, а также выигрывать мячи у сетки, также вариативность его бэкхенда восхищает. Он выйдет на матч с хорошим настроем, ему нечего терять, думаю, его ждёт отличная карьера».

Новак оказался прав. Ван Рейтховен показал отличную игру. Особенно впечатлила всех его подача. Мастер приёма Джокович далеко не всегда мог с ней справиться. Первый сет остался за сербом – 6:2, а вот второй выиграл уже голландец – 6:4. Впрочем, постепенно Новак приспособился к стилю соперника и в третьей партии просто его разгромил – 6:1. Ранний брейк в четвёртом сете позволил Джоковичу получить преимущество, которое он смог удержать – 6:2, 4:6, 6:1, 6:2 за 2 часа 39 минут. Во вторник в четвертьфинале Новак сразится с Синнером. Теннисисты играли один раз – в Монте-Карло-2021 победу праздновал серб.

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала)

Гоффен (Бельгия) – Тиафо (США, 23) – 7:6, 5:7, 5:7, 6:4, 7:5.

Норри (Великобритания, 9) – Пол (США, 30) – 6:4, 7:5, 6:4.

Синнер (Италия, 10) – Алькарас (Испания, 5) – 6:1, 6:4, 6:7, 6:3.

Джокович (Сербия, 1) – ван Рейтховен (Нидерланды, WC) – 6:2, 4:6, 6:1, 6:2.

В женском турнире в воскресенье в нижней половине сетки не осталось ни одной бывшей чемпионки турниров «Большого шлема». Победительница «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко из Латвии (12) в матче с немкой Татьяной Марией не удержала преимущества 7:5, 4:2. При счёте 5:4 Остапенко не реализовала двойной матчбол на приёме, проиграла второй сет, а затем и третий. В итоге в этой части сетки теперь борется за главный приз лишь одна сеяная теннисистка – Онс Жабер (3) из Туниса, которая справилась с бельгийкой Элисе Мертенс (24). Ну и уже сейчас ясно, что в финале у девушек будет как минимум одна дебютантка. Никто из претенденток в этой части сетки ещё никогда не бывал в решающих матчах мэйджоров.

Женщины. 4-й круг (1/8 финала)

Боузкова (Чехия) – Гарсия (Франция) – 7:5, 6:2.

Мария (Германия) – Остапенко (Латвия, 12) – 5:7, 7:5, 7:5.

Нимайер (Германия) – Уотсон (Великобритания) – 6:2, 6:4.

Жабер (Тунис, 3) – Мертенс (Бельгия, 24) – 7:6, 6:4.

Расписание 8-го дня. Интересные матчи понедельника, 4 июля

В понедельник должен завершиться 4-й круг. У мужчин сыграют представители нижней половины сетки. На центральном корте последним запуском пройдёт битва голландца Ботика ван де Зандсхулпа (21) с Рафаэлем Надалем (2), у которого серия победных матчей на «Шлемах» в этом году достигла отметки 17. Теннисисты уже встречались недавно в рамках «Ролан Гаррос», а теперь пришла очередь помериться силами на Уимблдоне.

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала)

13:00. Гарин (Чили) – де Минор (Австралия, 19)

15:30. Накашима (США) – Кирьос (Австралия)

16:30. Каблер (Австралия, Q) – Фритц (США, 11)

19:00. ван де Зандсхулп (Нидерланды, 21) – Надаль (Испания, 2)

У женщин играют представительницы верхней половины сетки. Среди них лишь одна теннисистка из топ-10 посева – испанка Паула Бадоса (4), которой будет противостоять последняя на турнире чемпионка «Шлемов» Симона Халеп (16) из Румынии.

Женщины. 4-й круг (1/8 финала)

15:00. Корне (Франция) – Томлянович (Австралия)

15:00. Рыбакина (Казахстан, 17) – Мартич (Хорватия)

17:30. Бадоса (Испания, 4) – Халеп (Румыния, 16)

18:30. Анисимова (США, 20) – Тан (Франция)

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».