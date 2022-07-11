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Роджер Федерер: не думаю, что мне нужен теннис

Роджер Федерер: не думаю, что мне нужен теннис
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер в очередной раз высказался о завершении карьеры. 8 августа Роджеру исполнится 41 год.

«Я люблю побеждать, но если у тебя больше нет желания соревноваться, тогда лучше остановиться. Я не думаю, что мне нужен теннис. Я готов радоваться мелочам, например, когда мой сын делает что-то правильно или моя дочь возвращается из школы с хорошей оценкой.

Теннис – это лишь часть моей личности. Хочу оставаться успешным и вкладывать свою энергию в бизнес, возможно, иногда я даже отдаю больше, чем должен. Но это можно делать и вне спорта. Я знаю, что профессиональная карьера не может длиться вечно, и это нормально», — приводит слова Федерера Algemeen Dagblad.

«Я скучаю по Роджеру. Все скучают по нему». Как Федерер стал королём Уимблдона «Я скучаю по Роджеру. Все скучают по нему». Как Федерер стал королём Уимблдона
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