Роджер Федерер: не думаю, что мне нужен теннис
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер в очередной раз высказался о завершении карьеры. 8 августа Роджеру исполнится 41 год.
«Я люблю побеждать, но если у тебя больше нет желания соревноваться, тогда лучше остановиться. Я не думаю, что мне нужен теннис. Я готов радоваться мелочам, например, когда мой сын делает что-то правильно или моя дочь возвращается из школы с хорошей оценкой.
Теннис – это лишь часть моей личности. Хочу оставаться успешным и вкладывать свою энергию в бизнес, возможно, иногда я даже отдаю больше, чем должен. Но это можно делать и вне спорта. Я знаю, что профессиональная карьера не может длиться вечно, и это нормально», — приводит слова Федерера Algemeen Dagblad.
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