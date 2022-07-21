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Хачанов обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Хачанов обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия). В матче второго круга он обыграл итальянца Фабио Фоньини. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. 26-я ракетка мира Хачанов трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Фоньини, занимающий 61-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Карен Хачанов — Фабио Фоньини.

Следующим соперником Хачанова станет победитель матча Карлос Алькарас (Испания) — Филип Краинович (Сербия). Призовой фонд соревнований превышает € 1,7 млн.

Гамбург (м). 2-й круг
21 июля 2022, четверг. 17:30 МСК
Фабио Фоньини
61
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Комментарии
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