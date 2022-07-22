Тим вышел в полуфинал турнира в Гштааде
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Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В четвертьфинале он обыграл перуанца Хуан-Пабло Варильяс Патино-Самудио. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. 274-я ракетка мира Тим выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. 115-я ракетка мира Патино-Самудио четырежды подал навылет, четыре раза ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
Следующий соперник Тима будет определён позднее. Он сыграет с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания). Призовой фонд соревнований превышает € 650 тыс.
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