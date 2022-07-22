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Тим вышел в полуфинал турнира в Гштааде

Тим вышел в полуфинал турнира в Гштааде
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Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В четвертьфинале он обыграл перуанца Хуан-Пабло Варильяс Патино-Самудио. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. 274-я ракетка мира Тим выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. 115-я ракетка мира Патино-Самудио четырежды подал навылет, четыре раза ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Следующий соперник Тима будет определён позднее. Он сыграет с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания). Призовой фонд соревнований превышает € 650 тыс.

Гштаад. 1/4 финала
22 июля 2022, пятница. 11:40 МСК
Доминик Тим
274
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио
115
Перу
Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио
Х. Варильяс Патино-Самудио
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