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Бывшая российская теннисистка Бычкова сообщила, что стала матерью

Бывшая российская теннисистка Бычкова сообщила, что стала матерью
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Бывшая российская теннисистка Екатерина Бычкова сообщила, что стала мамой. Экс-спортсменка опубликовала фотографию с новорожденным ребёнком.

«Вчера/сегодня. Казалось бы, всего лишь два дня и две же фотографии, а такая между ними пропасть. Тут и ужас, и умиление, и принятие, и смирение, и нежность, и удивление, и целая новая другая жизнь впереди. Ох… Ну, привет, Марк Евгеньевич! Будем учиться жить вместе», — написала Бычкова в своём телеграм-канале.

37-летняя Бычкова в 2017 году объявила о завершении карьеры. В дальнейшем она была комментатором. За карьеру Бычкова выиграла 10 турниров на уровне ITF. Её наивысшим местом в рейтинге WTA в карьере было 66-е.

Отметим, что ранее ребёнка родила ещё одна бывшая российская теннисистка, Мария Шарапова.

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