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Музетти сенсационно обыграл Алькараса в финале турнира в Гамбурге

Музетти сенсационно обыграл Алькараса в финале турнира в Гамбурге
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Испанский теннисист Карлос Алькарас потерпел поражение в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), проиграв итальянцу Лоренцо Музетти.

Лоренцо Музетти одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. На счету Алькараса два эйса, три двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из пяти. Музетти однажды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных.

Призовой фонд турнира составил € 1 770 865.

Напомним, что Алькарас поднимется на пятое место благодаря выходу в финал турнира в Гамбурге (Германия). Вне зависимости от итога финала Алькарас, занимающий шестое место в рейтинге, вытеснит из первой пятёрки норвежца Каспера Рууда.

Гамбург (м). Финал
24 июля 2022, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
6
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 8 4
6 		6 6 6
         
Лоренцо Музетти
62
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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