Музетти сенсационно обыграл Алькараса в финале турнира в Гамбурге
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Испанский теннисист Карлос Алькарас потерпел поражение в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), проиграв итальянцу Лоренцо Музетти.
Лоренцо Музетти одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. На счету Алькараса два эйса, три двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из пяти. Музетти однажды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных.
Призовой фонд турнира составил € 1 770 865.
Напомним, что Алькарас поднимется на пятое место благодаря выходу в финал турнира в Гамбурге (Германия). Вне зависимости от итога финала Алькарас, занимающий шестое место в рейтинге, вытеснит из первой пятёрки норвежца Каспера Рууда.
Гамбург (м). Финал
24 июля 2022, воскресенье. 16:10 МСК
6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7 8
|4
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|6 6
|6
62
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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