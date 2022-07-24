Музетти сенсационно обыграл Алькараса в финале турнира в Гамбурге

Испанский теннисист Карлос Алькарас потерпел поражение в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), проиграв итальянцу Лоренцо Музетти.



Лоренцо Музетти одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. На счету Алькараса два эйса, три двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из пяти. Музетти однажды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных.



Призовой фонд турнира составил € 1 770 865.



Напомним, что Алькарас поднимется на пятое место благодаря выходу в финал турнира в Гамбурге (Германия). Вне зависимости от итога финала Алькарас, занимающий шестое место в рейтинге, вытеснит из первой пятёрки норвежца Каспера Рууда.