Шамиль Тарпищев высказался о попытках исключить Россию из спорта

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что думает об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Многие международные федерации отстранили спортсменов России и Беларуси от международных турниров, однако ATP и WTA позволяют игрокам выступать в нейтральном статусе.

«Сейчас у многих на слуху попытки исключить Россию из мирового спортивного движения. Теннисное сообщество доказывает, что защита прав спортсмена выше политической пропаганды. Технологически мы можем опережать Запад нашими методическими разработками. Поэтому сейчас самое благодатное время работать на территории нашей страны», — приводит слова Шамиля Тарпищева «РИА Новости Спорт».

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