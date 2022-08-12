«Сразу менять гражданство — неправильно». Откровения теннисистки Потаповой после прорыва

Анастасия Потапова впервые в карьере ворвалась в топ-50 WTA. После года отсутствия в туре из-за травмы голеностопа 21-летняя спортсменка вернулась в теннис с победы в Стамбуле и недавнего финала в Праге. А теперь постарается успешно выступить на американской серии: в Цинциннати и на US Open.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Потапова рассказала о сложностях успешного отрезка, смешных случаях из жизни и смене гражданства. А ещё — развеяла слухи вокруг бана россиян на US Open и коснулась разборок в WTA.

«Ни визы, ни документов, пустить в страну не могут»

— Анастасия, у вас сонный голос! Кажется, шесть утра — не совсем удобное время для интервью.

— Нет-нет, на самом деле, я уснула в семь вечера, поэтому уже встала в пять, так что нормально. Уже всю неделю так. А я люблю поспать подольше.



— То есть вы сова! Когда вам проще управляться с делами?

— Вечером, наверное. Хотя зависит от нагрузки, которую я сделала накануне. У меня от этого зависит следующий день. Иногда могу проснуться в девять утра и начать сворачивать горы, а порой и в час дня практически не встать с кровати.

Анастасия Потапова Фото: Из личного архива теннисистки

— Когда отключаетесь от мира и посвящаете время себе?

— Наверное, вечером, после восьми. Стараюсь не сидеть в телефоне, провожу время максимально для себя.



— Это фитнес, спа?

— Всё-таки я больше о доме говорю, опять же, если я дома. А это редко бывает. В основном это фильмы, сериалы, ванные процедуры.



— Что последнее смотрели?

— Смотрю турецкие сериалы — «Постучись в мою дверь», например. Это воронка, которая затягивает тебя с первой серии. Никто из моих близких не понимает, как я его смотрю, но не могу остановиться. Смотрю его, даже когда занимаюсь в зале фитнесом или на дорожке бегаю — слушаю не музыку, а включаю сериал и бегу.



— Это от нехватки драмы и эмоций в жизни?

— Сериал нашумевший: он в «Инстаграме» (Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны) , да и подруги все уши прожужжали. Мне кажется, они в Турции умеют снимать именно драму — события там постоянно завораживают. Не знаешь, что же будет дальше, и не можешь предсказать конец фильма или серии.



Для эмоций? Не уверена. Мне кажется, что у меня в жизни их достаточно. Даже слишком много!



— С теннисом, наверное, больше связаны?

— Нет, и в жизни тоже. Потому что со мной постоянно происходят какие-то приключения даже вне корта. Много чего случается, и не всегда хорошее. Уже кажется, что в жизни я готова абсолютно ко всему.

— Очень заинтриговали…

— Одна из смешных историй приключилась год назад. Тогда я летела в Сан-Хосе. Моя помощница — ответственная за билеты, перелёты, бронь отелей — и я вместе выбираем маршрут. И до вылета у меня не было возможности проверить все билеты — занималась девичником подруги. Она выходила замуж, и я максимально его организовывала.



Так что мне надо было лететь в Сан-Хосе — город в Калифорнии — из Москвы через Париж. Получилось, что вылетела с девичника в пять утра — я в ресторан приехала уже с чемоданами и после сразу на рейс. Не спала всю ночь. И когда мы уже пошли на посадку, я открыла шторку иллюминатора и увидела, что за окном абсолютные джунгли. Я вообще не поняла, что это.



Я вызвала стюардессу и спросила: «Мы точно в Сан-Хосе прилетели?». «Да-да, девушка, всё нормально», — ответили мне. Смотрели, как будто я сумасшедшая. А как мы приземлились, пилот сказал: «Погода отличная, добро пожаловать на Коста-Рику!» Я летела 20 часов с вечеринки, а у меня ни визы, ни документов, пустить в страну не могут. Все были в шоке. Как я тут оказалась? На паспортном контроле даже объясняла, что я здесь случайно. Как? Не знаю, но у меня это получилось. И до нужного Сан-Хосе я примерно столько же и добиралась.



— Как потом-то выступили?

— Неудачно! Видимо, была ещё в шоке, потому что не смогла подготовиться. Но в Торонто уже подошла и выступила получше. Поэтому ничего страшного, у всех бывают такие ситуации! Главное, проверять билеты, а лучше по два раза.

Серена Уильямс и Анастасия Потапова на АО-2021 Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

«В детстве мне запрещали плакать и показывать именно эту эмоцию»

— Именно Торонто вы и пропустили в этом году. Как провели мини-отпуск после классной серии в Европе: два полуфинала и финал в Праге?

— Да, приняли решение сняться с Канады. Три недели были интенсивными: нелегко для тела и головы. А к US Open хочется подойти в свежей форме. Для каждого спортсмена это главная цель. Но зато провели пять дней подготовки в Америке к Цинциннати, где я сейчас и нахожусь. В Орландо тренировались достаточно интенсивно — там есть доступ к кортам. Так что пару дней отдохнули и четыре дня играли. Буквально вчера прилетели в Цинциннати.

— На что этот отрезок открыл вам глаза?

— Чтобы добиться какого-то результата, надо усердно работать. Просто так ничего не бывает. Как-то сопоставлять с удачей это неправильно. Отрезок открыл глаза на то, что какое-то время назад мне сложно было играть на протяжении даже одной недели: были спады уже к третьим матчам — к четвертьфиналам сил уже не хватало, выходила никакая. Сейчас могу выдержать первую, вторую, третью, если надо, недели. Никто не знает, как бы сложилось в Вашингтоне и Торонто, если бы туда поехали. Но мы не хотели тестировать свои возможности до конца, потому что задача — быть готовой к USO без травм и усталости.



Я могу держать какой-то уровень на протяжении недель, а когда надо — добавить. Это бросилось в глаза.



— Рассказывали, что в Праге вы были сверхэмоциональны, что для вас неестественно. Поняли, в чём причина?

— Думаю, сказалась усталость. Даже до матчей второго круга были какие-то срывы на разминках или после, даже за две минуты до матча. Но, может, это был своевременный выплеск эмоций, чтобы стало немного полегче: сквозь слёзы и истерики уходит усталость. Может, в тот момент это сработало в нужном направлении.

— У вас даже подступили слёзы в матче. Что чаще всего у вас вызывает такие эмоции?

— Довести до слёз меня практически невозможно. Всё детство, так как я росла в семье спортсменов, мне запрещали плакать, не разрешали показывать именно эту эмоцию. Конечно, это не распространялось на дом: когда никто не видит, я могла плакать хоть всю неделю. Но не разрешали плакать на публике, перед кем-то. С детства это выработалось. И вообще, как-то обидеть меня, задеть нелегко, видимо, из-за натуры.



Но в Праге из-за того, что я всё принимала близко к сердцу, чтобы заставить меня поплакать, многого и не нужно было.



— Топ-50 и титул в Стамбуле. Год уже считается успешным?

— Не хочу называть это «успешным», потому что всегда можешь сделать что-то лучше. Да и год ещё не закончился — впереди самое интересное. 2022-й можно назвать «нормальным», «удовлетворительным».



— В целях — ТБШ, «Мастерс»?

— Не хочу забегать вперёд и рассказывать, потому что не хочется обнадёживать, если не получится, и потом давать заднюю. Лучше уже по факту сказать, что так и планировалось. Пока в планах настроиться на US Open и постараться выжать максимум.

Анастасия Потапова Фото: WTA/Mathias Schulz

«На US Open не могли не пустить. Америка — «посол» справедливости»

— Британские медиа распустили слух, что на US Open вслед за Уимблдоном не хотели пускать россиян и белорусов. Есть понимание, почему поступили иначе?

— Мне кажется, это была «утка». Всем было понятно, что US Open не мог так сделать. Даже если все «Шлемы» откажутся, то они — единственные, кто не будет этого делать.



— Почему?

— Потому что это Америка, она была всегда за справедливость, отсутствие дискриминации — они такие «послы» этого. И если бы так сделали, то пошли бы против своих слов, правил. Американцы редко, кажется, даже никогда так не делают. Шансы, что нас бы исключили, были очень малы.



— Вы же признавались в любви к Майами. Ничего не изменилось?

— Изменилось, конечно. Я это говорила во сколько? В 15 лет? Америку по-прежнему люблю, нравится сюда заезжать, проводить время, играть. Изменился стиль жизни. Так что в Майами навряд ли я смогла бы жить. Сейчас склоняюсь к Европе: Испания, Италия.



— Европа, Штаты дружелюбны к россиянам?

— Ни там, ни там проблем с этого времени не было: ни разу не слышала грубости в свой адрес. Для меня все дружелюбны, нет ощущения, что ты не в своей тарелке.



— Вы чуть ли не единственная из наших, у кого российский тренер и кто тренируется фактически в России, в Академии Островского. У всех базы и коучи где-то во Франции и Испании. Почему выбрали такой путь?

— На самом деле, в Россию в этом году я залетела только один раз — перед моей хорошей серией. Не знаю, совпадение ли это! Но я люблю прилетать домой, проводить тут время. Даже завишу от своего дома. Мне надо проводить время с близкими, друзьями, родителями. Поэтому мне приходится появляться дома, а не как некоторые спортсмены, кто может не залетать годами. Для меня это нерабочая схема.



Если ты действительно хочешь подготовиться и есть команда, которая всё для этого делает, то, мне кажется, ты можешь это сделать в любой стране: Испания ли это, Франция или Россия. Даже если теннисный корт будет в Африке, ты сможешь подвести себя к наилучшей форме. Это не особо зависит от окружения: есть или нет океана. В России, особенно летом, когда хорошая погода, бывают дожди, но никто не застрахован. Да, зимой редко нахожусь в Москве, потому что погодные условия играют всё же роль: ты готовишься к серии в Австралии по-максимуму, приходится улетать в тёплые края. Но, честно, разницы между Россией и Испанией в подготовке не заметила. Важно с кем, а не где.

Анастасия Потапова после финала турнира в Праге-2022 Фото: Daniel Gravis/WTA

— Вы тепло отзываетесь о родителях, бабушке. Расставания не даются вам легко…

— Мы с родителями на связи каждый день, особенно с мамой. Хотя они долгое время живут в Турции и максимально стараются не лезть в теннис, в мою карьеру. Мама вообще не смотрит матчи, даже в Стамбуле она брала мою собаку и уходила со стадиона гулять, когда я была на корте. Для неё это стресс. А чтобы выводить мой матч на экран — такого нет. С начала до конца смотрит только бабушка. Потом ещё пересматривает пару дней одну и ту же встречу до следующей. Она — главный фанат.



— Подводит итоги?

— Конечно, она потом звонит мне, спрашивает, рядом ли Игорь? Если по счастливой случайности он находится недалеко, высказывает свою точку зрения: как и что надо лучше. Мы всегда слушаем и говорим, что будет сделано.



— Когда вы приезжаете в Академию, видитесь с юниорами? Их положение такое, как описывают Дарья Касаткина и Андрей Рублёв? Не дают играть, сложно строить карьеру из-за логистики и виз?

— Насколько я знаю, мой агент Александр, например, организовал группу юниоров из России: Сава Рыбкин, Марта Макарова. Я за ними смотрела, играла даже. Очень хорошие ребята. И Александр организовал поездку в филиал Академии в Германии и вывез юниоров, чтобы было проще тренироваться, играть. За других, кто находится не под опекой Академии, не могу ничего сказать. Наши ребята в порядке, дальше развиваются. Их в меньшей степени коснулась ситуация. Юниоры есть!

— Сейчас повсеместно говорят и о смене гражданства. Как вы к этому относитесь?

— Я не собираюсь менять гражданство. Когда всю жизнь выступаешь под одним флагом, к сожалению, некоторые вещи, как сейчас, от тебя не зависят. И сразу менять гражданство, считаю, не особо правильно. Да, нас не допустили на один из турниров единожды. Надеюсь, это была разовая «акция».

«Игорь привносит в мою игру элементы мужского тенниса»

— Игорь очень неожиданно появился в вашей ложе. Как это произошло?

— Я была в Париже, на «Ролан Гаррос» — 2021 с британским тренером Йеном Хьюзом. Уже там было понятно, что, скорее всего, мы расстанемся. Это довольно быстро случилось, и у меня не было альтернативы — осталась бы просто без тренера. И тогда Игорь уже полгода работал в Академии, поэтому мне предложили его кандидатуру. Так как не было большой очереди меня тренировать, я согласилась. Видимо, подошли друг другу, выстроилось хорошее общение, даже понимание на корте и вне.



— Он часто работает с Медведевым в период грунтового мэйджора. Включает ли Игорь какие-то наработки из мужского тенниса в ваш?

— Мой стиль — атакующий: низкий, быстрый, с переводами. Сейчас же всё меняется. Теннис становится более разнообразным. Один из ударов, что мы отрабатываем — топ-спин. Я уже даже не сопротивляюсь этому! Это мячи повыше, но с той же скоростью. Необязательно, что я буду кидать свечки, но они летят высоко и глубоко. Это очень эффективный удар, особенно на грунте. Игорь привносит в мой теннис элементы больше мужского тенниса, чем женского. Это круто, это работает!

Игорь Андреев Фото: Федерация тенниса России

— Многие спортсмены считают, что психологическая уверенность стоит на трёх китах: родители, атмосфера в команде и любимый человек. С первыми двумя разобрались. А вот с третьим в теннисе непросто?

— Конечно, непросто. Постоянно в разъездах. Мало кто будет такое терпеть, тем более если нет какой-то базы отношений. Непросто всем, но все находят решения. Это дело случая, как повезёт.



— А всегда задумываетесь о последствиях?

— Нет, на меня никогда не влияли эти вещи на корте, потому что очень удобная способность: я забываю практически обо всём — о проблемах, ругани, скандалах. Если это не касается близких и здоровья, конечно. Но если это ссоры в бытовом плане, то есть способность просто отключаться.



Когда хорошо вокруг — приятный климат в команде, в отношениях с родителями, с кем-то — то это даёт определённый толчок вверх.



— Чувствуется независимость. Но иногда хочется всё же переложить ответственность?

— Не люблю. Если ты хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам! Доверяю друзьям, близким, но в каких-то моментах я всё сделаю сама, даже если не хочется. Одно дело — поплакаться кому-то на плече, а другое — напрягать своими делами или скидывать ответственность, поднимать лапки вверх, делая вид, что это не моё решение или не моя вина. Я никогда не отказывалась от своих слов и действий.

Анастасия Потапова Фото: Robert Hradil/Getty Images

«У некоторых девочек в WTA есть свои тёрки, ведь победитель только один»

— Наверное, находить новых друзей и удерживать отношения сложно из-за перемещений?

— Я не любитель новых знакомств. У меня уже есть круг общения, с кем мы давно дружим. Дружба на расстоянии даётся проще — тебе лучшего друга не надо видеть каждый день или даже общаться с ним. Достаточно одного звонка в неделю. Ведь не это делает его лучшим другом. Да и я мало куда хожу, нет времени и желания. Всегда уставшая.



— Даже раз в неделю в клуб не выбраться?

— Не помню, когда в последний раз была в клубе. И даже не потому, что «я же спортсменка». Нет! Я могу, никто не запрещает. Просто сил нет: в восемь вечера хочется лечь на диван с собаками, включить фильм и наслаждаться.



— С кем дружите в про-туре?

— С Яной Сизиковой. У нас всегда были близкие отношения. Знаем друг друга больше пяти лет. Сдружились с первого дня. Хорошие отношения с Бьянкой Андрееску, с нашими девчонками. Я нейтральный игрок, проблем никогда не возникало.

— В нулевые между теннисистками было столько напряжения: хотя бы вспомнить истории Шараповой и Уильямс. Сегодня женский тур более дружелюбный?

— Нет-нет. Всё то же самое. И мне кажется это абсолютно нормальным. Теннисистки, кто хочет быть на вершине, не могут подружиться с той, кто также этого хочет, кто для этого точно также работает, у кого одна цель — победитель один. Не двое или трое. Поэтому тяжело с конкурентами поддерживать какую-то близкую дружбу. Конечно, у некоторых девочек есть свои тёрки, интриги, скандалы, расследования в туре. Иногда это очень забавно.



— Есть свои тёмные истории?

— Их много. Но со мной не связана ни одна, поэтому моя совесть чиста. За других неправильно раскрывать карты. Думаю, тогда у меня точно не будет хороших отношений.



— Может, со временем мы что-то и узнаем…

— Там уже много фактов всплывёт!

— Ещё та бунтарка Уильямс завершает карьеру. Чему научил вас тот матч на АО-2021?

— Хороший был матч. Научил тому, что не надо бояться брать своё — что в том матче и случилось: вела с брейком, подавала на сет. Не знаю, как сложилось бы всё дальше — я могла взять этот сет, а дальше проиграть 6:0, 6:0. Но уже после того, как я взяла бы частичку «своего». Однако случился мандраж, не смогла подать на сет, отпустила ситуацию. Да, это опыт, потому что я до сих пор его вспоминаю. И тогда сразу какие-то негативные мысли на корте отметаются и приходит некое здравомыслие.