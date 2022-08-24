Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Димитров снялся по ходу матча с Тимом на турнире в Уинстон-Сейлеме

Димитров снялся по ходу матча с Тимом на турнире в Уинстон-Сейлеме
Комментарии

Австрийский теннисист Доминик Тим (231-я ракетка мира) вышел в 1/8 финала турнира ATP-250 в Уинстон-Сейлеме. Его соперник по матчу второго круга американских соревнований, болгарин Григор Димитров, занимающий 19-ю строчку в рейтинге ATP, стал испытывать признаки головокружения во второй партии поединка и принял решение отказаться от продолжения борьбы при счёте 6:0, 2:4.

Теннисисты провели на корте ровно час. Доминик 1 раз подал навылет, не подал ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-поинтов из 4 возможных.

За выход в четвертьфинал турнира Тим сразится с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.

Уинстон-Сейлем. 2-й круг
24 августа 2022, среда. 02:10 МСК
Григор Димитров
19
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		2  
0 		4  
         
Доминик Тим
231
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022