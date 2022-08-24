Димитров снялся по ходу матча с Тимом на турнире в Уинстон-Сейлеме
Поделиться
Австрийский теннисист Доминик Тим (231-я ракетка мира) вышел в 1/8 финала турнира ATP-250 в Уинстон-Сейлеме. Его соперник по матчу второго круга американских соревнований, болгарин Григор Димитров, занимающий 19-ю строчку в рейтинге ATP, стал испытывать признаки головокружения во второй партии поединка и принял решение отказаться от продолжения борьбы при счёте 6:0, 2:4.
Теннисисты провели на корте ровно час. Доминик 1 раз подал навылет, не подал ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-поинтов из 4 возможных.
За выход в четвертьфинал турнира Тим сразится с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.
Комментарии
- 24 августа 2022
-
05:03
-
04:36
-
04:19
-
02:37
-
01:03
-
00:36
- 23 августа 2022
-
23:53
-
23:27
-
23:13
-
22:20
-
21:44
-
21:40
-
20:54
-
20:37
-
20:05
-
19:52
-
19:34
-
19:11
-
17:58
-
17:37
-
17:20
-
16:58
-
16:28
-
16:28
-
16:12
-
15:01
-
14:46
-
14:44
-
14:21
-
13:59
-
13:37
-
12:49
-
12:15
-
11:42
-
11:32
Партнерский контент