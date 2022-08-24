Димитров снялся по ходу матча с Тимом на турнире в Уинстон-Сейлеме

Австрийский теннисист Доминик Тим (231-я ракетка мира) вышел в 1/8 финала турнира ATP-250 в Уинстон-Сейлеме. Его соперник по матчу второго круга американских соревнований, болгарин Григор Димитров, занимающий 19-ю строчку в рейтинге ATP, стал испытывать признаки головокружения во второй партии поединка и принял решение отказаться от продолжения борьбы при счёте 6:0, 2:4.

Теннисисты провели на корте ровно час. Доминик 1 раз подал навылет, не подал ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-поинтов из 4 возможных.



За выход в четвертьфинал турнира Тим сразится с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.