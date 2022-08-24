Россиянка Марина Мельникова потерпела разгромное поражение на старте квалификации US Open
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33-летняя российская теннисистка Марина Мельникова не сумела выйти в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США – 2022.
В матче первого раунда Мельникова потерпела разгромное поражение от представительницы Великобритании Хитер Уотсон со счётом 1:6, 0:6. Встреча продлилась 52 минуты. Мельникова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Уотсон пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
Основной турнир US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является 11-я ракетка мира 19-летняя британка Эмма Радукану. Жеребьёвка основных соревнований пройдёт 25 августа.
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