Ферро обвинила экс-тренера в сексуальных домогательствах в период, когда ей было 15-18 лет
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Бывшая 42-я ракетка мира французская теннисистка Фиона Ферро обвинила своего экс-тренера Пьера Бутьера в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, которые якобы происходили в период с 2012-го по 2015-й, сообщает издание Marca.
На тот момент Ферро было 15-18 лет. Под руководством Бутьера Ферро тренировалась в теннисном клубе в Сэн-Рафаэле (Прованс).
Бутьеру было предъявлено обвинение 18 августа. По словам адвоката Пьера, 51-летний специалист признал факт отношений, однако, по его словам, они были добровольными. На время разбирательств ему запрещено тренировать несовершеннолетних и общаться с 259-м номером рейтинга Ферро. Французская полиция также проверяет связи Бутьера с другими теннисистками.
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