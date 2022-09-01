Серена Уильямс обыграла Анетт Контавейт в вышла в третий круг US Open

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт уступила американской теннисистке Серене Уильямс во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 2:6.
Продолжительность встречи составила 2 час 29 минут. За это время Контавейт сделала 4 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Уильямс 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.
В следующем круге Уильямс сыграет с Айлой Томлянович, которая в своём матче второго круга обыграла россиянку Евгению Родину.
Ранее Серена Уильямс допустила, что Открытый чемпионат США будет последним турниром в её карьере.
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим победителем соревнований является британка Эмма Радукану.
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