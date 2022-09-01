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Серена Уильямс обыграла Анетт Контавейт в вышла в третий круг US Open, ЮС Опен

Серена Уильямс обыграла Анетт Контавейт в вышла в третий круг US Open
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт уступила американской теннисистке Серене Уильямс во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 2:6.

Продолжительность встречи составила 2 час 29 минут. За это время Контавейт сделала 4 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Уильямс 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге Уильямс сыграет с Айлой Томлянович, которая в своём матче второго круга обыграла россиянку Евгению Родину.

Ранее Серена Уильямс допустила, что Открытый чемпионат США будет последним турниром в её карьере.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим победителем соревнований является британка Эмма Радукану.

US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2022, четверг. 02:15 МСК
Серена Уильямс
605
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 4 		6 2
         
Анетт Контавейт
2
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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