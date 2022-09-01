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Победное шествие Серены Уильямс на US Open: американка обыграла 2-ю ракетку мира Контавейт, с кем встретится в 3-м круге

Серена разделалась со 2-й ракеткой мира! Американка всё ещё бьётся за свой 24-й «Шлем»
Даниил Сальников
Серена Уильямс
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Во втором круге US Open Уильямс победила Анетт Контавейт. Ждать ли встречу Серены с Игой Свёнтек в финале?

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс всё ещё бьётся за свой 24-й в карьере «Шлем». В борьбе за выход в 3-й круг Открытого чемпионата США она разделалась в трёх сетах со 2-й ракеткой мира!

Незадолго до старта US Open – 2022 знаменитая Серена Уильямс заявила, что готова завершить карьеру. Поэтому неудивительно, что на её матчи собирается толпа болельщиков, билеты раскупаются как горячие пирожки, приходит на трибуны и селебрити. Так в стартовом матче американки с Данкой Ковинич из Черногории среди зрителей можно было заметить бывшего президента США Билла Клинтона, звезду бокса Майка Тайсона, представителей тенниса – Мартину Навратилову, Билли-Джин Кинг, Боба и Майка Брайанов. После своего выигранного матча пришла поболеть за соотечественницу Кори Гауфф. И, конечно же, главными болельщиками Серены в этот день была мама Орасене Прайс, муж Алексис Оганян и дочка Олимпия. Возможно, кто-то думал, что Серена проиграет в первом же матче, и это будут проводы легендарной теннисистки, но она решила иначе и в двух сетах одолела Ковинич – 6:3, 6:3.

Любопытно, что после победы в матче первого круга 40-летняя Серена не подтвердила, что этот турнир для неё последний в карьере: «Да, я довольно расплывчато говорила об этом (о завершении карьеры. — Прим. «Чемпионата»), не так ли? Я и впредь буду этого придерживаться. Ничего нельзя знать заранее. Когда я вышла на корт, приём публики был ошеломляющим. Невероятно громким. Очень приятное чувство».

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Соперницей Серены по второму кругу стала 26-летняя эстонка Анетт Контавейт, которая на данный момент является 2-й ракеткой мира и возглавила на турнире нижнюю половину сетки. Конечно, это теннисистка совсем другого уровня, нежели Ковинич. В активе Анетт шесть титулов. Ранее спортсменки друг с другом не играли. Перед предстоящим матчем 2-го круга многократная чемпионка «Шлемов» бельгийка Ким Клейстерс, которая сама побеждала Уильямс, дала ей ценный совет: «Ключ к победе Серены над Анетт Контавейт очень прост. Она, может, уже не так хорошо двигается по корту, как несколько лет назад. Но Серена очень хорошо проводит первые два удара в розыгрыше. Её подача — это лучший удар в нашем виде спорта. Когда она на приёме, она старается направлять мяч к боковой линии. Соперница тут же оказывается под давлением. В начале матча это будет очень важно для Серены».

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На матче Серены и Контавейт ажиотаж был не меньше, чем в стартовый день. На сей раз трибуны посетили такие звёзды, как гольфист Тайгер Вудс, кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр Спайк Ли, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Джиджи Хадид и многие другие. На сей раз в боксе Серены присутствовала и её старшая сестра Винус, которая свой стартовый матч к тому времени уже проиграла. И кстати Винус с Сереной заявлены на парную комбинацию. Их матч намечен на четверг.

US Open – 2022. Женщины. Сетка

Возможно, Серена и воспользовалась советом Клейстерс, но наверняка она и сама знала, в чём её сила. Это мощная подача, активный приём, короткие розыгрыши, ошеломляющее давление на соперницу и, конечно же, неимоверная поддержка трибун. Всё у неё это было и отлично работало. Иногда подводила скорость, но опытная американка берегла свои силы и эмоции и старалась не ввязываться в продолжительные розыгрыши. В первом сете шансы были у обеих теннисисток. Первой брейк сделала Серена в 9-м гейме – 5:4, после чего подавала на сет. Но Контавейт тут же отыгралась, и судьба партии решилась на тай-брейке. А там удача сопутствовала американке – 7:6 (7:4) за 1 час 5 минут. А вот второй сет Уильямс явно не удался. Анетт сразу же повела с двумя брейками – 3:0. И хотя Серене удалось один отыграть, эстонка следом восстановила своё преимущество и довела партию до победы – 6:2. Удивительно, но на третий, решающий сет больше сил осталось у Уильямс, которая старше Контавейт на 14 лет. Она сделала за партию 3 брейка и, несмотря на то, что один потеряла, сумела удержать преимущество и выиграла – 7:6, 2:6, 6:2.

US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2022, четверг. 02:15 МСК
Серена Уильямс
605
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 4 		6 2
         
Анетт Контавейт
2
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт

Так Серена Уильямс продолжила победное шествие на US Open – 2022. Похоже, знаменитая американка всё ещё нацелена на свой 24-й в карьере «Шлем». Напомним, что сейчас у неё в активе 23 победы на мэйджорах, и не хватает лишь одного титула, чтобы догнать легендарную Маргарет Корт. В 3-м круге американке будет противостоять Айла Томлянович из Австралии, которая обыграла россиянку Евгению Родину. Ждать ли встречу Серены с первой ракеткой мира Игой Свёнтек в финале?

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Теги Теннис US Open 2022 Серена Уильямс US Open •••

Заглавное фото: Julian Finney/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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