Надаль защищался весь розыгрыш, а затем обвёл Фоньини эффектным форхендом по линии

Испанский теннисист и обладатель 22 титулов турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в матче второго круга US Open в четырёх сетах одолел итальянца Фабио Фоньини. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 38 минут, завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.
Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
На счету Фоньини одна подача навылет, девять двойных ошибок и шесть из десяти (60%) удачных брейк-пойнтов. У Надаля четыре эйса, две двойные ошибки и девять реализованных брейк-пойнтов из 14 (64%).
В следующем круге Рафаэлю Надалю предстоит сыграть с французским теннисистом Ришаром Гаске. Последний раз титул на Открытом чемпионате США испанец брал в 2019 году, когда в финале переиграл представителя России Даниила Медведева в пяти сетах.
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