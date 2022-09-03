Кирьос вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт Луи Армстронга» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 27-летний представитель Австралии Ник Кирьос (25-я ракетка мира) и 23-летний американский спортсмен Джеффри-Джон Вулф (87-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Кирьоса – 6:4, 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 56 минут.



На счету Кирьоса 21 подача навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из одиннадцати (45%). У Вулфа – 6 эйсов, 1 двойная ошибка и нет реализованных брейк-пойнтов.



В четвёртом круге соперником Кирьоса станет победитель пары Даниил Медведев (Россия) – У Ибин (Китай). Действующим чемпионом турнира является именно россиянин.