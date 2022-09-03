Кирьос: я единственный австралиец, оставшийся в мужской сетке US Open. И так на каждом ТБШ

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос объяснил, почему любит играть на турнирах «Большого шлема» против топ-игроков, таких как Даниил Медведев, с которым он встретится в 1/8 финала US Open – 2022.

«Я просто чувствую, что как спортсмен, как теннисист я хочу попадать в такие ситуации. К примеру, я не хочу играть на фьючерсах и челленджерах, на маленьких кортах без публики. Это не то, почему я занимаюсь этим видом спорта. Я не поэтому беру в руки ракетку.

Я хочу играть на самых больших стадионах в мире перед миллионами людей. Вот где хочу находиться. Вот почему усердно работаю. Это делает победу ещё слаще. Я знаю, что многие люди не хотят моего успеха, многие ненавидят мою игру, то, что и как я делаю.

Я единственный австралиец, оставшийся в мужской сетке. Эта история повторяется буквально на каждом турнире «Большого шлема». Я всегда преуспеваю. Я никогда не забуду то, что обо мне говорят люди. Всегда держу это в голове. Хочу играть в прайм-тайм, хочу быть на экране, на который смотрят все», — сказал Кирьос на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала US Open – 2022.