«Никогда бы не поставил себя в один ряд с ней». Ник Кирьос — о карьере Серены Уильямс

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о, вероятно, последнем матче 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в карьере.

Им стал поединок с австралийкой Айлой Томлянович (бывшая девушка Кирьоса) в третьем круге US Open – 2022. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу Томлянович.

«Да, особенный момент. Мы с Джеффри-Джоном (Вулфом) поглядывали на экран, где её показывали. Серена провела такую карьеру, которую, как мне кажется, никто и никогда не повторит. Есть несколько ребят среди мужчин, кто пытается дотянуться до неё по турнирам «Большого шлема», но всё равно. Знаете, Надаль, Серена, Федерер, Новак – такие спортсмены рождаются раз в поколение. И я даже не стал бы себя причислять к этой категории никогда. Это для неё особенный момент, и она играла чрезвычайно хорошо. Она выиграла два матча и была близка к тому, чтобы забраться ещё дальше. Это классный способ завершить карьеру. Я высоко ценю то, что она сделала, и думаю, что со мной солидарны все собравшиеся здесь», — сказал Кирьос в интервью на корте после выхода в 1/8 финала US Open – 2022.