Янчук — о вылете Рублёва в 1/4 финала US Open: сказались атлетизм Тиафо и поддержка трибун

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва от американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6 в 1/4 финала US Open.
«В этом матче не столько у Рублёва не получилось, сколько получилось у Тиафо. Американец окрылён победой над Надалем. Тиафо – достойный представитель американского тенниса. Многотысячная аудитория его поддерживала неистово. Он был в центре внимания. На него была надежда после предыдущих побед. Андрею психологически было трудно играть, когда так неистово поддерживают соперника, а тебя игнорируют.
Тиафо поверил в себя и был настроен решительно. Он атлет и по физическим качествам превосходит Рублёва. В этом матче сказались атлетизм Тиафо и поддержка трибун. Андрей играл не хуже по содержанию — он разбрасывал и разводил. Делал всё правильно. Многое совпало: Тиафо провёл отличный матч, а Рублёва немного не хватило психологически. Андрей нервничал. Он понимал, что у него есть потенциал и он может победить по уровню мастерства. Отсюда он немножко перегорел. Сыграл не в лучший теннис — от избытка чувств и амбиций. Матч был упорный, всё было рядом», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 8 сентября 2022
-
12:01
-
11:38
-
11:33
-
11:23
-
11:19
-
11:09
-
11:02
-
10:45
-
10:35
-
10:25
-
10:17
-
10:15
-
10:13
-
10:09
-
10:00
-
09:55
-
09:54
-
09:50
-
09:44
-
09:29
-
08:30
-
08:29
-
08:25
-
07:57
-
07:51
-
07:36
-
07:33
-
07:24
-
07:20
-
07:08
-
06:21
-
06:14
-
05:58
-
05:56
-
05:20