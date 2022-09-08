Янчук — о вылете Рублёва в 1/4 финала US Open: сказались атлетизм Тиафо и поддержка трибун

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва от американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6 в 1/4 финала US Open.

«В этом матче не столько у Рублёва не получилось, сколько получилось у Тиафо. Американец окрылён победой над Надалем. Тиафо – достойный представитель американского тенниса. Многотысячная аудитория его поддерживала неистово. Он был в центре внимания. На него была надежда после предыдущих побед. Андрею психологически было трудно играть, когда так неистово поддерживают соперника, а тебя игнорируют.



Тиафо поверил в себя и был настроен решительно. Он атлет и по физическим качествам превосходит Рублёва. В этом матче сказались атлетизм Тиафо и поддержка трибун. Андрей играл не хуже по содержанию — он разбрасывал и разводил. Делал всё правильно. Многое совпало: Тиафо провёл отличный матч, а Рублёва немного не хватило психологически. Андрей нервничал. Он понимал, что у него есть потенциал и он может победить по уровню мастерства. Отсюда он немножко перегорел. Сыграл не в лучший теннис — от избытка чувств и амбиций. Матч был упорный, всё было рядом», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.