Какая неудача! Рублёв отдал два тай-брейка и пропустил американца в полуфинал US Open

В среду на US Open – 2022 заканчивались поединки 1/4 финала одиночного разряда. Накануне героем дня стал Карен Хачанов (27-й номер посева), который смог остановить финалиста Уимблдона и обидчика Даниила Медведева (1) – австралийца Ника Кирьоса (23). Карен в течение всего четырёхчасового марафона был собранным, сконцентрированным, не реагировал на выходки Кирьоса, прекрасно подавал, наколотил 30 эйсов и переиграл соперника на второй подаче. Пять тяжёлых сетов сражались соперники, и в итоге Хачанов добился победы. Карен стал 10-м теннисистом в истории отечественного тенниса, который добрался до полуфинала турнира «Большого шлема».

В другой половине сетки к 1/4 финала подошёл Андрей Рублёв (9). Путь россиянина к этому поединку за выход в четвёрку лучших оказался неравномерным. В первом и третьем кругах ему пришлось приложить максимум усилий и дожать соперников только в решающей пятой партии. На старте турнира это был серб Ласло Джере, а в 1/16 финала – канадец Денис Шаповалов (19). Поединок четвёртого круга с лучшим британским теннисистом Кэмероном Норри (7) ожидался не менее напряжённым. Однако серьёзной борьбы не получилось – Рублёв уверенно в трёх сетах одолел соперника. Норри после досадного поражения был разочарован: ««Мне показалось, что я начал матч хорошо, был расслаблен и хорошо играл, неплохо подавал. Да, возможно, я чувствовал себя даже слишком расслабленным и чересчур энергичным. Не знаю почему. Но я пропускал много ударов, много ошибался с бэкхенда, что мне несвойственно. Обычно я полагаюсь на этот удар. Андрей действительно не давал мне шансов, он выглядел очень солидно. Для меня это станет хорошим уроком. То, как я играл после того, как сломал ракетку, было лучшим моментом матча для меня. Тогда у меня действительно появились шансы. Очевидно, что ломать ракетки неправильно. И я очень редко это делаю, но это помогло мне воспрянуть духом. Но я не сумел сохранить тот импульс надолго, что разочаровывает».

А дальше Андрею в 1/4 финала достался в соперники американец Фрэнсис Тиафо, который кругом ранее преподнёс сюрприз многим поклонникам тенниса, обыграв 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. На счету 24-летнего Фрэнсиса один титул ATP – Делрэй-Бич-2018 и ещё три проигранных финала. На «Шлемах» до этого американец лишь раз дошёл до 1/4 финала – Australian Open – 2019. В этом августе Тиафо добрался до наивысшей пока для себя строчки рейтинга – 24-й. Но благодаря успешному выступлению на US Open ворвётся в топ-20. Отметим, что тренером Фрэнсиса является известный в прошлом теннисист Уэйн Феррейра, который входил в топ-10 в одиночке и паре и одержал немало побед со своим напарником Евгением Кафельниковым.

Рублёв с Тиафо почти ровесники – Андрей старше американца всего на три месяца. Неудивительно, что они знакомы ещё с детства. Фрэнсис обыграл россиянина на юниорском US Open – 2014. На профессиональном уровне теннисисты до этого играли дважды – на US Open – 2021 первенствовал Тиафо, а в Индиан-Уэллсе – 2022 – Рублёв. Президент ФТР Шамиль Тарпищев перед матчем оценил потенциал соперников: «Не думаю, что преимущество корта — это фактор в пользу Тиафо. Нам не привыкать играть в таких условиях. У Андрея на первый план выйдет вопрос первой подачи. Андрей может обыграть соперника, он стабильнее и быстрее, чем тот же Надаль в матче с Тиафо. Скорости будут высокими, ошибок будет много, но если Андрей будет подавать первым мячом под 70 процентов, то шансы в его пользу», — цитирует Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Подача в этом матче у Рублёва работала не так стабильно, как хотелось бы. Процент попадания первым мячом был 56. А вот выигрышей на первой было под 80 процентов розыгрышей, но проблема в том, что и соперник не отставал от Андрея, а даже и превосходил (87%). В первом сете было не так много шансов у теннисистов получить преимущество на приёме. В ключевые моменты каждый находил в себе резервы выстоять. Неудивительно, что дело дошло до тай-брейке, и там удача улыбнулась Тиафо – 7:6 (7:3). Во второй партии равная борьба продолжилась. И Фрэнсис, и Андрей не давали сопернику ни малейшей возможности подобраться даже к брейк-пойнту. Снова сет венчал тай-брейк, где у Рублёва сразу не пошли дела. Он разнервничался, начал бить себя ракеткой по бедру, от этого стал делать ещё больше ошибок и отдал этот укороченный гейм под ноль – 6:7 (0:7).

В третьей партии у теннисистов уже накопилась усталость, плюс они стали больше рисковать. В третьем гейме Тиафо упустил два брейк-пойнта, а в седьмом всё-таки сумел сделать первый за матч брейк – 4:3. Рублёв бросился отыгрываться, создал себе пару реальных возможностей сравнять счёт. Но Фрэнсис, поддерживаемый публикой, отбился от этих нападок, и небольшого преимущества ему хватило, чтобы довести матч до победы – 7:6, 7:6, 6:4 за 2 часа 39 минут. Абсолютно равная борьба в трёх сетах! И какая же неудача, что Рублёв не сумел склонить чашу весов в свою пользу, особенно на двух тай-брейках.

Так Андрей Рублёв завершил выступления на US Open – 2022, повторив своё лучшее достижение – четвертьфинал. Ну а Тиафо впервые в карьере добрался до 1/2 финала «Шлема» и встретится там с победителем пары Синнер – Алькарас.