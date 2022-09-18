Ник Кирьос показал, как проводит время дома, в Австралии

Финалист Уимблдона-2022, 20-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос показал в социальных сетях, как проводит время с семьёй дома, в Австралии.
«Семья», — подписал фото Кирьос, добавив эмодзи «сердце» и «молитва».
Ник с братом и мамой
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Ник с племянниками
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Предположительно, Кирьос досрочно завершил сезон-2022, который стал для него одним из самых успешных в карьере.
На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть года, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.
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