Ник Кирьос показал, как проводит время дома, в Австралии

Финалист Уимблдона-2022, 20-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос показал в социальных сетях, как проводит время с семьёй дома, в Австралии.

«Семья», — подписал фото Кирьос, добавив эмодзи «сердце» и «молитва».

Ник с братом и мамой Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Ник с племянниками Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Предположительно, Кирьос досрочно завершил сезон-2022, который стал для него одним из самых успешных в карьере.

На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть года, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.