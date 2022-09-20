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Чемпионка Уимблдона оценила шансы Карлоса Алькараса выиграть 20 ТБШ

Чемпионка Уимблдона оценила шансы Карлоса Алькараса выиграть 20 ТБШ
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Победительница Уимблдона 2013 года в женском одиночном разряде Марион Бартоли ответила на вопрос, сможет ли первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграть 20 турниров «Большого шлема». Ранее в сентябре 19-летний Алькарас одержал победу на Открытом чемпионате США. Это его первый титул на мэйджоре.

Напомним, Рафаэль Надаль выиграл 22 ТБШ в мужском одиночном разряде, Новак Джокович — 21, Роджер Федерер — 20.

«Думаю, ноль шансов, что кто-то ещё, не только Алькарас, достигнет планки в 20 «Шлемов». То, чего достигли эти трое, выходит за границы нормального. Не думаю, что кто-то повторит это.

Достижение Карлоса на US Open впечатляет. Но не думаю, что планка в 20 «Шлемов» для него реалистична», — цитирует Бартоли Tennis Majors.

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