«Честь и настоящее удовольствие». Надаль — о матче в паре с Федерером

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на сообщение титулованного швейцарского теннисиста Роджера Федерера с расписанием первого дня Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания). Их парный матч с американским дуэтом Джек Сок/Фрэнсис Тиафо станет последним в карьере швейцарца.

«Честь и настоящее удовольствие», — написал Рафаэль Надаль в «Твиттере».

Игра запланирована 23 сентября вторым запуском вечерней сессии. Матч начнётся около 23:00 по московскому времени.

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос». Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.