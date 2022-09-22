«Честь и настоящее удовольствие». Надаль — о матче в паре с Федерером

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на сообщение титулованного швейцарского теннисиста Роджера Федерера с расписанием первого дня Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания). Их парный матч с американским дуэтом Джек Сок/Фрэнсис Тиафо станет последним в карьере швейцарца.
«Честь и настоящее удовольствие», — написал Рафаэль Надаль в «Твиттере».
Игра запланирована 23 сентября вторым запуском вечерней сессии. Матч начнётся около 23:00 по московскому времени.
Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос». Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.
- 22 сентября 2022
-
16:14
-
15:11
-
14:28
-
13:45
-
11:08
-
10:57
-
10:11
-
10:04
-
09:46
-
09:16
-
08:58
-
08:47
-
08:36
-
08:35
-
08:31
-
08:24
-
08:06
-
07:56
-
07:36
-
07:11
-
05:34
-
05:16
-
00:16
- 21 сентября 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:27
-
23:05
-
22:58
-
22:34
-
21:59
-
21:51
-
20:58
-
19:54
-
19:21
-
19:05